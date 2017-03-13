Тренер: Матч между сборными Грузии и России стал праздником регби

Встреча прошла в Тбилиси на стадионе «Динамо-Арена» и завершилась со счетом 28:14 в пользу грузинской команды.

Первухин отметил, что на стадионе царила «потрясающая атмосфера, атмосфера праздника». «На матче был полный аншлаг — около 60 тысяч зрителей, всегда приятно играть в Тбилиси в такой обстановке. Благодарю зрителей и игроков обеих команд за то, что все мы стали полноправными участниками этого праздника», — добавил он.

«Нам всегда приятно играть при полных трибунах в Тбилиси, это дает дополнительную мотивацию игрокам, в сборной России много молодых регбистов, они впервые играли при таком полном стадионе и очень старались», — отметил капитан сборной России Василий Артемьев.

Главный тренер сборной Грузии новозеландский специалист Милтон Хейг заявил журналистам, что сборная Грузии «интенсивно готовилась к матчу с Россией». «Вновь играл опытный капитан Мамука Горгодзе, пропустивший в нынешнем году встречи ЧЕ с Бельгией, Германией и Испанией. У нас ряд изменений в команде, мы пригласили в сборную нескольких молодых игроков», — отметил он.

Грузины лидируют в турнирной таблице после четырех встреч с 18 очками. Россияне идут пятыми с четырьмя очками в активе. Начиная с 1993 года, сборные Грузии и России провели между собой 21 встречу: 19 выиграли грузины, одна встреча завершилась вничью и один матч выиграли россияне (в 1993 году).