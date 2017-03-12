Россияне проиграли чилийцам на этапе Мировой серии по регби-7 в Ванкувере
МОСКВА, 12 мар —
Р-Спорт. Мужская сборная России проиграла команде Чили в матче плей-офф за 9−16 места на этапе Мировой серии по регби-7, который проходит в Ванкувере.
Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 10:0 в пользу чилийской сборной. Эта победа стала для южноамериканской команды первой в Мировой серии с 2010 года.
В дальнейшем сборная России продолжит борьбу в матчах за 13-е место, где ее первым соперником будет команда Японии. Встреча пройдет также в воскресенье.
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