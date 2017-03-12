Россияне проиграли чилийцам на этапе Мировой серии по регби-7 в Ванкувере

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 10:0 в пользу чилийской сборной. Эта победа стала для южноамериканской команды первой в Мировой серии с 2010 года.

В дальнейшем сборная России продолжит борьбу в матчах за 13-е место, где ее первым соперником будет команда Японии. Встреча пройдет также в воскресенье.