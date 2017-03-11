На матче сборных Грузии и России по регби в Тбилиси ожидается аншлаг

Реализация билетов продолжится в воскресенье с утра, исходя из интереса к матчу ожидается, что на игре будет аншлаг.

Повышенный интерес к матчу вызван не только турнирным положением в чемпионате Европы, но и историей встреч этих сборных. За последние 24 года сборные Грузии и РФ сыграли между собой 20 официальных встреч: 18 выиграли грузины, одна встреча завершилась вничью и одну выиграли россияне (в 1993 году). В нынешнем турнире грузинские регбисты выиграли все три встречи — у бельгийцев в гостях, немцев дома и испанцев в гостях. Сборная России в трех матчах одержала одну победу, дважды проиграла и занимает четвертое место в таблице.

Главный тренер сборной Грузии новозеландец Милтон Хейг отметил, что состав команды несколько изменился: «В сборную вернулся ее многоопытный капитан Мамука Горгодзе, который пропустил встречи со сборными Бельгии, Германии и Испании. Есть и ряд других изменений в команде, усиливаем конкуренцию, приглашаем молодых игроков», — отметил Хейг.

Главный тренер сборной России Александр Первухин заявил на пресс-конференции, что команда «начала нынешний сезон не очень удачно, но это не значит, что мы потеряли шансы выступить на Кубке мира». «Если мы проиграли румынам дома, то почему бы нам у них не выиграть на выезде, мы должны выиграть следующий матч у Германии, надо сейчас нужно решать задачи поэтапно, — отметил он. — Предстоящий 12 марта матч с грузинами станет праздником регби, и мы хотим быть его полноправной частью».

Капитан сборной России Василий Артемьев заявил, что «сборная Грузии — сильный и опытный соперник». «Нам всегда приятно играть при полных трибунах в Тбилиси», — добавил он.