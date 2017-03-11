На матче сборных Грузии и России по регби в Тбилиси ожидается аншлаг
ТБИЛИСИ, 11 марта. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. На матче чемпионата Европы по регби между сборными Грузии и России, который пройдет в воскресенье в Тбилиси на «Динамо- Арене» имени Бориса Пайчадзе вместимостью 55 тысяч зрителей, ожидается аншлаг. Как сообщили в дирекции стадиона, к вечеру субботы уже распроданы более 47 тысяч билетов.
Реализация билетов продолжится в воскресенье с утра, исходя из интереса к матчу ожидается, что на игре будет аншлаг.
Повышенный интерес к матчу вызван не только турнирным положением в чемпионате Европы, но и историей встреч этих сборных. За последние 24 года сборные Грузии и РФ сыграли между собой 20 официальных встреч: 18 выиграли грузины, одна встреча завершилась вничью и одну выиграли россияне (в 1993 году). В нынешнем турнире грузинские регбисты выиграли все три встречи — у бельгийцев в гостях, немцев дома и испанцев в гостях. Сборная России в трех матчах одержала одну победу, дважды проиграла и занимает четвертое место в таблице.
Главный тренер сборной Грузии новозеландец Милтон Хейг отметил, что состав команды несколько изменился: «В сборную вернулся ее многоопытный капитан Мамука Горгодзе, который пропустил встречи со сборными Бельгии, Германии и Испании. Есть и ряд других изменений в команде, усиливаем конкуренцию, приглашаем молодых игроков», — отметил Хейг.
Главный тренер сборной России Александр Первухин заявил на
Капитан сборной России Василий Артемьев заявил, что «сборная Грузии — сильный и опытный соперник». «Нам всегда приятно играть при полных трибунах в Тбилиси», — добавил он.
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