Сборная Украины по регби начала подготовку к матчу чемпионата Европы против Швейцарии

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На УТС в Конче-Заспе вызваны 36 игроков, среди которых один потенциальный дебютант — четвертной «Горняка» Николай Шалаев.

Нападающие: Александр Ломакин, Валентин Литвиненко, Константин Гурылёв, Иван Зализняк, Вадим Миланко, Александр Мишинёв, Николай Александрюк, Сергей Черняченко, Николай Кирсанов, Александр Цапенко, Сергей Сухих, Олег Литвиненко (все «Олимп», Харьков), Виталий Крамаренко, Руслан Радчук, Эдуард Вертилецкий, Роман Кулакивский (все «КРЕДО-1963», Одесса), Пётр Кобылянский («Политехник», Одесса), Дмитрий Мокрецов («Огниво Сопот», Польша).

Полузащитники: Николай Делиергиев, Денис Масюков (оба «КРЕДО-1963», Одесса), Максим Кравченко, Сергей Церковный, Александр Маршуба (все «Олимп», Харьков), Мирослав Шуляк, Сергей Янчий (оба «Подолье», Хмельницкий).

Защитники: Вячеслав Пономаренко, Владимир Войтов, Сергей Гарькавый, Олег Косарев, Максим Чураев, Максим Ковалевский (все «Олимп», Харьков), Андрей Шакура, Виталий Кузнецов (оба «Подолье», Хмельницкий), Николай Шалаев («Горняк», Кривой Рог), Евгений Залевский, Андрей Маткивский (оба «КРЕДО-1963», Одесса).

12 марта сборная Украины на выезде сыграет против Швейцарии. Начало матча в Женеве в 16:00 по Киеву.

На данный момент сборная Украины в чемионате Европы (группа 1Б) занимает последнее 6-е место, проиграв ранее все три матча с разницей очков 27−130.