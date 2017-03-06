Регбисты РФ поделили с чилийцами 15−16-е места на этапе Мировой серии в США
Мужская сборная России по регби-7 в полуфинальном матче на турнире за 13−16-е места на пятом этапе Мировой серии в
Лас-Вегасе (США) уступила команде Уэльса со счётом 5:24.
В итоге россияне поделили 15−16-е места с командой Чили.
На групповом этапе россияне уступили во всех трёх встречах — сборным Аргентины (0:43), Новой Зеландии (5:19) и Кении (10:12). Затем в матче за девятое место сборная России проиграла команде Самоа — 7:31.
Следующий этап соревнований пройдёт в Ванкувере (Канада)
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