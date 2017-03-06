Регбисты РФ поделили с чилийцами 15−16-е места на этапе Мировой серии в США

В итоге россияне поделили 15−16-е места с командой Чили.



На групповом этапе россияне уступили во всех трёх встречах — сборным Аргентины (0:43), Новой Зеландии (5:19) и Кении (10:12). Затем в матче за девятое место сборная России проиграла команде Самоа — 7:31.



Следующий этап соревнований пройдёт в Ванкувере (Канада) 11—12 марта .