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6 марта 2017, 10:13 | Игровые: Регби | Чемпионат.com

Регбисты РФ поделили с чилийцами 15−16-е места на этапе Мировой серии в США

Мужская сборная России по регби-7 в полуфинальном матче на турнире за 13−16-е места на пятом этапе Мировой серии в Лас-Вегасе (США) уступила команде Уэльса со счётом 5:24.

В итоге россияне поделили 15−16-е места с командой Чили.

На групповом этапе россияне уступили во всех трёх встречах — сборным Аргентины (0:43), Новой Зеландии (5:19) и Кении (10:12). Затем в матче за девятое место сборная России проиграла команде Самоа — 7:31.

Следующий этап соревнований пройдёт в Ванкувере (Канада) 11—12 марта.
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Новости Регби

Российские регбисты заняли 15-е место на этапе Мировой серии в Лас-Вегасе

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по регби-7 проиграла команде Уэльса и поделила 15−16-е места с чилийцами на пятом этапе Мировой серии, который проходит в американском Лас-Вегасе. Встреча завершилась со счетом 24:5 в пользу валлийцев.
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