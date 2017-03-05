Российские регбисты заняли 15-е место на этапе Мировой серии в Лас-Вегасе
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по регби-7 проиграла команде Уэльса и поделила 15−16-е места с чилийцами на пятом этапе Мировой серии, который проходит в американском
Лас-Вегасе. Встреча завершилась со счетом 24:5 в пользу валлийцев.
По ходу турнира, в котором участвуют 16 команд, россияне по очереди проиграли сборным Аргентины (0:43), Новой Зеландии (5:19), Кении (10:12) и Самоа (7:31). Таким образом, россияне по итогам турнира смогли набрать лишь одно очко.
Мировая серия состоит из 10 этапов, россияне после пяти этапов с 17 очками занимают 14-е место. Следующий этап пройдет в канадском Ванкувере
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