Российские регбисты заняли 15-е место на этапе Мировой серии в Лас-Вегасе

По ходу турнира, в котором участвуют 16 команд, россияне по очереди проиграли сборным Аргентины (0:43), Новой Зеландии (5:19), Кении (10:12) и Самоа (7:31). Таким образом, россияне по итогам турнира смогли набрать лишь одно очко.

Мировая серия состоит из 10 этапов, россияне после пяти этапов с 17 очками занимают 14-е место. Следующий этап пройдет в канадском Ванкувере 11—12 марта .