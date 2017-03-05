Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/rugby/28979068/
5 марта 2017, 23:49 | Игровые: Регби | ТАСС

Российские регбисты заняли 15-е место на этапе Мировой серии в Лас-Вегасе

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по регби-7 проиграла команде Уэльса и поделила 15−16-е места с чилийцами на пятом этапе Мировой серии, который проходит в американском Лас-Вегасе. Встреча завершилась со счетом 24:5 в пользу валлийцев.

По ходу турнира, в котором участвуют 16 команд, россияне по очереди проиграли сборным Аргентины (0:43), Новой Зеландии (5:19), Кении (10:12) и Самоа (7:31). Таким образом, россияне по итогам турнира смогли набрать лишь одно очко.

Мировая серия состоит из 10 этапов, россияне после пяти этапов с 17 очками занимают 14-е место. Следующий этап пройдет в канадском Ванкувере 11—12 марта.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Регби

Новозеландки выиграли этап Мировой серии по регби-7 в Лас-Вегасе, россиянки — 6-е

МОСКВА, 5 мар — Р-Спорт. Женская сборная России заняла шестое место на третьем этапе Мировой серии по регби-7 в американском Лас-Вегасе, победительницами которого стали спортсменки из Новой Зеландии.
Еще 7 новостей  Все новости
5 марта

Судейский комитет РФС положительно оценил работу арбитра в матче "Краснодар" - "Спартак"

Прыгунья в длину Клишина заняла четвертое место на зимнем ЧЕ по легкой атлетике

Устюгов: у каждого из отстраненных лыжников есть по медали чемпионата мира