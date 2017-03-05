Новозеландки выиграли этап Мировой серии по регби-7 в Лас-Вегасе, россиянки — 6-е
МОСКВА, 5 мар —
Р-Спорт. Женская сборная России заняла шестое место на третьем этапе Мировой серии по регби-7 в американском Лас-Вегасе, победительницами которого стали спортсменки из Новой Зеландии.
Новозеландки в субботу в финальном матче обыграли команду Австралии со счетом 28:5. Третье место заняла сборная Канады, обыгравшая американок — 31:7.
Сборная России, ранее уступившая в ¼ финала новозеландкам (5:26), в
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