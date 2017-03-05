Новозеландки в субботу в финальном матче обыграли команду Австралии со счетом 28:5. Третье место заняла сборная Канады, обыгравшая американок — 31:7.

Сборная России, ранее уступившая в ¼ финала новозеландкам (5:26), в плей-офф за пятое место сначала обыграла команду Ирландии (20:5), но после уступила сборной Фиджи со счетом 17:19.