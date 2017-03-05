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5 марта 2017, 10:38 | Игровые: Регби | Р-Спорт

Новозеландки выиграли этап Мировой серии по регби-7 в Лас-Вегасе, россиянки — 6-е

МОСКВА, 5 мар — Р-Спорт. Женская сборная России заняла шестое место на третьем этапе Мировой серии по регби-7 в американском Лас-Вегасе, победительницами которого стали спортсменки из Новой Зеландии.

Новозеландки в субботу в финальном матче обыграли команду Австралии со счетом 28:5. Третье место заняла сборная Канады, обыгравшая американок — 31:7.

Сборная России, ранее уступившая в ¼ финала новозеландкам (5:26), в плей-офф за пятое место сначала обыграла команду Ирландии (20:5), но после уступила сборной Фиджи со счетом 17:19.
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