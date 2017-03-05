Россияне поборются за 13-е место на этапе Мировой серии по регби-7 в Лас-Вегасе

Россияне в субботу проиграли все три встречи на групповом этапе, уступив командам Аргентины (0:43), Новой Зеландии (5:19) и Кении (10:12), а в первом матче турнира за места с 9-го по 16-е проиграли сборной Самой — 7:31.

В первом матче плей-офф за 13-е место сборная России сыграет с командой Уэльса. Встреча пройдет в воскресенье в 22:46 по московскому времени.