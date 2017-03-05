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5 марта 2017, 10:32 | Игровые: Регби | Р-Спорт

Россияне поборются за 13-е место на этапе Мировой серии по регби-7 в Лас-Вегасе

МОСКВА, 5 мар — Р-Спорт. Мужская сборная России сыграет в плей-офф за 13-е место на этапе Мировой серии по регби-7, который проходит в Лас-Вегасе (США).

Россияне в субботу проиграли все три встречи на групповом этапе, уступив командам Аргентины (0:43), Новой Зеландии (5:19) и Кении (10:12), а в первом матче турнира за места с 9-го по 16-е проиграли сборной Самой — 7:31.

В первом матче плей-офф за 13-е место сборная России сыграет с командой Уэльса. Встреча пройдет в воскресенье в 22:46 по московскому времени.
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Российские регбистки сыграют с командой Фиджи в матче за пятое место этапа Мировой серии

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 встретится с командой Фиджи в матче за пятое место в рамках третьего этапа Мировой серии, который проходит в американском Лас-Вегасе.
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