Россияне поборются за 13-е место на этапе Мировой серии по регби-7 в Лас-Вегасе
МОСКВА, 5 мар —
Р-Спорт. Мужская сборная России сыграет в плей-офф за 13-е место на этапе Мировой серии по регби-7, который проходит в Лас-Вегасе (США).
Россияне в субботу проиграли все три встречи на групповом этапе, уступив командам Аргентины (0:43), Новой Зеландии (5:19) и Кении (10:12), а в первом матче турнира за места с 9-го по 16-е проиграли сборной Самой — 7:31.
В первом матче
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