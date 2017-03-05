Российские регбистки сыграют с командой Фиджи в матче за пятое место этапа Мировой серии

В полуфинале турнира за 5−8 места россиянки обыграли команду Ирландии со счетом 20:5, сборная Фиджи оказалась сильнее команды Франции — 15:12. Матч за пятое место пройдет в ночь на воскресенье.

На первом этапе Мировой серии, который прошел 1—2 декабря в ОАЭ, россиянки заняли третье место. На втором этапе в Сиднее (Австралия) сборная России стала седьмой. В общем зачете россиянки идут пятыми, набрав после двух этапов 24 очка, лидирует сборная Новой Зеландии (36 очков), второе место занимают австралийки (32), третье — канадки (30).