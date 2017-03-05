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5 марта 2017, 0:13 | Игровые: Регби | ТАСС

Российские регбистки сыграют с командой Фиджи в матче за пятое место этапа Мировой серии

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 встретится с командой Фиджи в матче за пятое место в рамках третьего этапа Мировой серии, который проходит в американском Лас-Вегасе.

В полуфинале турнира за 5−8 места россиянки обыграли команду Ирландии со счетом 20:5, сборная Фиджи оказалась сильнее команды Франции — 15:12. Матч за пятое место пройдет в ночь на воскресенье.

На первом этапе Мировой серии, который прошел 1—2 декабря в ОАЭ, россиянки заняли третье место. На втором этапе в Сиднее (Австралия) сборная России стала седьмой. В общем зачете россиянки идут пятыми, набрав после двух этапов 24 очка, лидирует сборная Новой Зеландии (36 очков), второе место занимают австралийки (32), третье — канадки (30).

Всего в женской Мировой серии сезона-2016/17 пройдет шесть этапов. Четвертый этап состоится в Японии (22—23 апреля), пятый — в Канаде (27—28 мая), шестой — во Франции (24—25 июня).
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