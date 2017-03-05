Российские регбистки сыграют с командой Фиджи в матче за пятое место этапа Мировой серии
МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 встретится с командой Фиджи в матче за пятое место в рамках третьего этапа Мировой серии, который проходит в американском
Лас-Вегасе.
В полуфинале турнира за 5−8 места россиянки обыграли команду Ирландии со счетом 20:5, сборная Фиджи оказалась сильнее команды Франции — 15:12. Матч за пятое место пройдет в ночь на воскресенье.
На первом этапе Мировой серии, который прошел
Всего в женской Мировой серии сезона-2016/17 пройдет шесть этапов. Четвертый этап состоится в Японии (
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