Россияне проиграли румынам в матче чемпионата Европы по регби в Сочи

Россияне в предыдущих двух встречах проиграли представителям Испании и одолели бельгийцев. Теперь российская сборная занимает четвертую строчку турнирной таблицы, набрав четыре очка. На первом месте идет сборная Румынии, победившая во всех трех играх и пополнившая свою копилку девятью очками.