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https://sport.mail.ru/news/rugby/28972625/
4 марта 2017, 21:19 | Игровые: Регби | «Газета.Ру»

Россияне проиграли румынам в матче чемпионата Европы по регби в Сочи

Сборная России по регби уступила национальной команде Румынии со счетом 10:30 в третьем матче первенства Европы в Сочи.

Россияне в предыдущих двух встречах проиграли представителям Испании и одолели бельгийцев. Теперь российская сборная занимает четвертую строчку турнирной таблицы, набрав четыре очка. На первом месте идет сборная Румынии, победившая во всех трех играх и пополнившая свою копилку девятью очками.
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