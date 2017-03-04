Россияне проиграли румынам в матче чемпионата Европы по регби в Сочи
Сборная России по регби уступила национальной команде Румынии со счетом 10:30 в третьем матче первенства Европы в Сочи.
Россияне в предыдущих двух встречах проиграли представителям Испании и одолели бельгийцев. Теперь российская сборная занимает четвертую строчку турнирной таблицы, набрав четыре очка. На первом месте идет сборная Румынии, победившая во всех трех играх и пополнившая свою копилку девятью очками.
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