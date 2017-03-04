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https://sport.mail.ru/news/rugby/28971031/
4 марта 2017, 17:35 | Игровые: Регби | Р-Спорт

Сборная России по регби проиграла команде Румынии в матче Кубка европейских наций

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. Мужская сборная России по регби потерпела поражение от команды Румынии в матче Кубка европейских наций, являющегося квалификационным турниром на Кубок мира-2019.

Матч, прошедший в субботу в Сочи, завершился со счетом 30:10 в пользу румын, которые получат помимо четырех очков за победу бонусное очко за четыре и более результативных попытки.

Таким образом, сборная России (1 поражение, 2 победы) значительно ухудшила шансы на завоевание прямой путевки на Кубок мира.

В следующем матче турнира сборная России 12 марта сыграет в гостях с командой Грузии.

Прямую путевку на Кубок мира по итогам Кубка европейских наций получит команда, показавшая лучший результат в турнире без учета выступления сборной Грузии, которая уже гарантировала себе поездку в Японию благодаря тому, что финишировала третьей на групповом этапе КМ-2015.
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