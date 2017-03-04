Россиянки пробились в ¼ финала на этапе Мировой серии по регби-7 в Лас-Вегасе

Российские регбистки в пятницу в группе A победили сборную Аргентины со счетом 36:0 и одолели команду Франции со счетом 22:19, но уступили представительницам Канады — 7:34.

Заняв второе место в группе, россиянки вышли в ¼ финала, где сыграют первым местом группы C, на которое перед последним туром претендуют сборные Австралии и Новой Зеландии.