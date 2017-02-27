Кубок шести наций: триумфальное возвращение Джонатана Секстона

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Третий тур Кубка сохранил интригу соревнования и предложил отложить долгожданную развязку на потом. Сборная Уэльса сошла с дистанции, покинув группу преследования англичан. Теперь же за титул будут бороться лишь три команды: Англия, Ирландия и Шотландия.

Шотландия 29−13 Уэльс

Матч на «Мюррейфилде» в Эдинбурге, как принято говорить, был за «шесть» очков. Победитель встречи фактически лишал возможности проигравшего на продолжение борьбы за Кубок. А учитывая, что «красные драконы» не проигрывали «чертополохам» с 2007 года, Уэльс выходил на поле в качестве фаворита.

Отправив целый отряд игроков в лазарет, шотландцы проводили матч не в оптимальном составе. В отсутствие мастера штрафных и реализаций Грейга Лейдлоу тяжелое бремя точных ударов взял на себя Финн Рассел. Но, невзирая на три точных попадания со штрафного в первом тайме, сборная Шотландии ушла на перерыв, проигрывая 9−13. «Красные драконы» ответили двумя штрафными и попыткой с реализацией. Во втором тайме сборную Уэльса будто подменили. «Чертополохи» проснулись, взяли инициативу в свои руки и не дали создать гостям ни единого результативного действия. Вязкая борьба на всех участках поля, успешные контратаки и контроль мяча помогли Шотландии заработать 20 безответных очков во второй половине встречи! Как не пытался главный тренер Уэльса Уоррен Гэтленд тасовать состав, пользы это не принесло.

Сложно выделить лучшего в стане «красных драконов». Но игру явно провалил впервые появившийся на поле Джордж Норт. Столько надежд было возложено на звезду сборной Уэльса, а оправдать он не смог и 10%. У «чертополохов» же отличились высокими оценками Тим Виссер и Финн Рассел. Традиционно хорош был Стюард Хогг.

Уэльс выбывает из борьбы за Кубок, но обещает играть оставшиеся матчи исключительно на победу. Шотландцев ждут поездка на английский «Твикенхэм» и попытка обуздать победный пыл «красных роз».

Ирландия 19−9 Франция

Главный преследователь англичан — сборная Ирландии — принимала на своем поле не претендующих на высокие места французов. Последние все же остаются крепким соперником, способным доставить немало проблем любой команде.

В этом убедились ирландцы уже в первые минуты матча. Камиль Лопес устроил настоящий обстрел ворот «зеленых» со штрафных и принес шесть очков в копилку своей команде. К счастью для Ирландии, в состав вернулся «мозг» команды Джонатан Секстон. Его реализация попытки Мюррея восстановила «статус кво» к концу первой половины. На этом бьющий «Ленстера» не закончил свое фееричное возвращение. Два точных штрафных и потрясающий по своей красоте дроп-гол сохранили за ирландцами второе место в таблице. Три очка престижа во втором тайме от Камиля Лопеса никак не повлияли на ситуацию. Сборная Ирландии превзошла Францию по многим показателям.

Лучшим игроком в составе гостей можно назвать Кевина Гурдона. Именно его успешные действия не позволили Мюррею занести вторую попытку перед свистком на перерыв. Точен был Камиль Лопес, а Луи Пикамоль удачно вышел на замену. В составе сборной Ирландии безусловно сильную игру показал Джонатан Секстон. В компанию к нему стоит отнести Кевина Мюррея, а также СиДжея Стэндера. Последний не давал покоя сборной Франции весь матч.

Впереди у Ирландии битва с неуступчивым Уэльсом, который обещает устроить теплый прием «клеверам». Погоня за англичанами продолжается, поэтому в следующем матче подопечным Джо Шмидта нужна только победа. Франция отправится на Стадио Олимпико, где проведет матч с аутсайдером турнира командой Италии. Несмотря на положение в турнирной таблице, встреча обещает быть интересной.

Англия 36−15 Италия

Главная интрига встречи между англичанами и итальянцами состояла в том, смогут ли последние преподнести сюрприз лидерам. Находящаяся на дне таблицы сборная Италии, пожалуй, с поставленной задачей справилась.

Каково же было удивление болельщиков на «Твикенхэме», когда их команда ушла на перерыв, проигрывая со счетом 5−10! А ведь сборная Англии стояла на пороге своей 17-й победы к ряду. Дроп-гол и реализация Томмазо Аллана в купе с попыткой левого крайнего Вендитти стали ошеломляющим ответом на пятиочковое результативное действие Коула. Первая половина встречи оставляла немало вопросов как к игрокам, так и к Эдди Джонсу.

К счастью для многочисленных фанатов англичан, их команда вернулась из раздевалки в подходящем расположении духа. «Алые розы» начали с места в карьер и уже спустя семь минут усилиями Кэйра, Дэйли и Фарелла заработали 12 очков. Красивая сказка для сборной Италии закончилась так же неожиданно, как и явилась на свет. Англичане сумели занести еще три попытки и реализовать две из них. Итальянцы ответили лишь однажды: Компаньяро сумел занести попытку, реализовать которую не удалось. Итог — 36−15 в пользу «алых роз».

Выделять лучшего в составе сборной Италии, как обычно, нелегко. Стоит отдать должное всей команде за первый тайм и желание бороться. Что касается англичан, то сборная оставила неоднозначное впечатление. С треском провалился Дилан Хартли. Не только был слаб в игровом плане, но и проявил себя как слабый тактик. Капитан должен принимать тактические решения, иначе зачем он вообще нужен на поле? По логике, Дилан Хартли не должен играть против Шотландии и на его место стоит выпустить Джейми Джорджа. Маро Итойе и Эллиот Дэйли заслужили самые высокие оценки за эту игру.

Чем ближе конец турнира, тем сложнее сборной Англии одерживать победы. Впереди еще два сложнейших матча с прямыми конкурентами. Смогут ли «алые розы» выстоять и выиграть трофей?

Следующие матчи:

10 марта, пятница.

23.05 Уэльс — Ирландия.

11 марта, суббота.

16.30 Италия — Франция.

19.00 Англия — Шотландия.