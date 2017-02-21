Игорь Артемьев: Мы не допустим скатывания регби в пучину безвременья

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— В декабре прошлого года состоялась отчетно-выборная конференция Федерации регби России. В ходе нее были допущены серьезные процедурные нарушения, что поставило под сомнение легитимность выборов. Вы заявляли, что ситуация с главой ФРР не решилась. Когда, по вашему мнению, наступит ясность в этом вопросе?

— Ясность в данном вопросе может наступить лишь тогда, когда будет принято решение суда. До этого момента руководство ФРР осуществляют прежние руководящие органы Федерации регби России.

— Тем не менее жизнь продолжается, попечительский совет работает и, безусловно, продолжает заниматься вопросами развития регби в стране. Какие из них сегодня наиболее актуальные?

— Основное, что должен делать попечительский совет, заложено в самом названии: забота, кураторство, покровительство — вот все это должно идти на благо российского регби, а не способствовать скатыванию одной из самых популярных игр в мире в пучину безвременья. Помогать развиваться российскому регби всеми доступными средствами — вот основная задача попечительского совета.

БОРЬБА ЗА ПУТЕВКУ НА КУБОК МИРА ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

— В России лидирующие позиции занимают команды «Красный Яр», «Енисей-СТМ» и «ВВА-Подмосковье». А самый мощный регион — Красноярск. Есть ли необходимость создания в стране новых регбийных центров?

— Безусловно, Красноярск можно назвать центром российского регби. Сборная России формируется на базе двух лучших клубов из этого города — «Енисея-СТМ» и «Красного Яра». Но у нас есть и другие регионы, в которых замечательные многолетние регбийные традиции. В них прекрасно работают детские школы. Это Пенза, Казань, Краснодар, Новокузнецк, Санкт-Петербург, Москва, Московская область и многие другие. Воспитанники всех этих школ с успехом выступают за национальные команды России. Поэтому необходимость в создании новых регбийных центров, конечно, есть. В настоящее время в России имеются 8 регионов, где регби базовый вид спорта. Задача на ближайшее будущее — увеличить число профильных регионов как минимум до 10 — 12.

— В 2015 году сборная России не попала в финальную часть чемпионата мира. Какие за это время произошли изменения в команде и каковы ее шансы поехать на Кубок мира 2019 года в Японию?

— После того как наша команда не смогла пробиться на Кубок мира 2015 года, произошла смена тренерского штаба. Во главе сборной России встал Александр Первухин, под руководством которого «Енисей-СТМ» добился больших успехов в России и на международной арене. Кстати, это второе пришествие Александра Юрьевича в главную команду страны. Год назад «медведи» вернулись в тройку лучших команд чемпионата Европы, завоевав бронзовые медали. В том же 2015 году по инициативе Первухина начала функционировать молодежная сборная России (U20), некоторые ребята из которой уже привлекаются в национальную команду.

Если говорить о шансах, то они у сборной России есть. Но и соперники, а я в первую очередь говорю о сборных Румынии и Испании, также ставят перед собой задачу пробиться в Японию напрямую. Несмотря на поражение нашей команды в первом матче от испанцев 6:16, вся борьба еще впереди. Румыны, кстати, сенсационно проиграли сборной Германии, поэтому я бы и немцев не сбрасывал со счетов. К слову, в минувшую субботу российская команда победила в Брюсселе бельгийцев со счетом 25:18.

— За последние годы наш лучший результат в рейтинге World Rugby — 16-е место в 2010 году. Сейчас мы 19-е. Насколько реально улучшить эту позицию?

— В 2010 году сборная России по регби впервые в своей истории пробилась на Кубок мира. Конечно, этот успех сказался и на месте нашей команды в мировом рейтинге. Улучшить позицию вполне реально. Все зависит от самих ребят — надо удачно выступить в отборочном турнире к Кубку мира. Тогда и в рейтинге World Rugby наша позиция значительно улучшится.

МОСКВА ПРЕТЕНДУЕТ НА ЭТАП МИРОВОЙ СЕРИИ

— До сих пор мы говорили о классическом регби. А теперь давайте перейдем к регби-7. Этот олимпийский вид спорта стремительно развивался в России в последние годы и достиг серьезных успехов. Что скажете на эту тему?

— Регби-7 дебютировало на прошедшей Олимпиаде в Рио. Эта разновидность регби действительно развивается очень стремительно, в том числе и в России. Успехами на международной арене могут похвастаться не только наши сборные, но и клубные команды. Мужская и женская сборные России по регби-7 по три раза выигрывали чемпионат Европы. Причем в 2016 году наши мужчины и женщины впервые в истории сделали это вместе. На крупных соревнованиях постоянно дебютируют молодые ребята, которым, что мне очень приятно, доверяют тренеры. Краснодарская «Кубань» в 2016 году стала обладателем Кубка европейских чемпионов. Турнир впервые в истории прошел в Санкт-Петербурге. Возможно, уже с этого года Кубок европейских чемпионов изменит свой формат и будет состоять из нескольких этапов, один из которых снова пройдет в городе на Неве.

— В большей степени успехами может похвастаться женская сборная. Она — трехкратный чемпион Европы. Каковы ее дальнейшие перспективы?

— Огромный вклад в становление и существенный прогресс женской сборной России по регби-7 внес Павел Александрович Барановский, при котором девушки добились серьезных успехов и сделали гигантский шаг вперед. В мире не осталось сборных (я говорю об участниках Мировой серии), которых не обыгрывала бы наша команда. Сейчас национальную команду возглавляет Андрей Кузин, продолжающий, если можно так сказать, дело Павла Барановского. Мне очень импонирует, что в составе команды постоянно появляются молодые игроки, которые не просто попадают в заявку, а выходят на поле и вносят свою приличную лепту в общий успех. Все мы возлагаем большие надежды на наших девчонок не только в Мировой серии и чемпионате Европы, но и на Кубке мира 2018 года в США.

— В Москве регулярно проходят крупные международные турниры по регби-7. А кульминацией стал в 2013 году шестой розыгрыш Кубка мира, получивший высокие оценки специалистов. Намерены ли вы и в будущем приглашать к нам престижные турниры?

— Помимо крупнейших международных турниров по регби-7 Москва в 2010 году принимала Мировое юниорское трофи по регби. Тогда сборная России, замечу, стала бронзовым призером. Сейчас каждый год Россия принимает этапы европейской Гран-при серии у мужчин и женщин (турниры проходят в Москве и Казани), Кубок европейских чемпионов. Про Кубок мира по регби-7 2013 года вы уже упомянули. Не исключаю, что в будущем нам удастся провести в Москве один из этапов Мировой серии по регби-7.

— Какие основные задачи вы ставите перед собой на ближайшее время? Какие проблемы необходимо решить в первую очередь? И как повысить популярность регби в стране?

— Основная наша задача — сохранить то, что нарабатывалось огромным количеством настоящих любителей регби, отдавших работе по популяризации регби всю свою жизнь. Новый регбийный «майдан» нам точно не нужен. Нужно работать, каждому на своем месте, и делать все от себя зависящее на благо любимого вида спорта. И я верю, что если так и будет, то и популярность вырастет, и результаты в спортивной части не заставят себя ждать.