Российские регбисты победили на выезде бельгийцев в матче Кубка европейских наций

Матч, прошедший в субботу в Брюсселе, завершился победой сборной России со счетом 25:18. За семь минут до конца игры счет был равным (18:18), но «русские медведи» смогли выиграть благодаря попытке Евгения Елгина на 80-й минуте. Помимо него попытки в субботней встрече занесли Виктор Гресев и Андрей Гарбузов, а Юрий Кушнарев точно выполнил две реализации и два штрафных.

В другом матче второго тура Кубка европейских наций румыны победили испанцев — 13:3. Сборные Грузии и Германии проведут свою игру в воскресенье.

Российские регбисты в третьем туре турнира 4 марта в Сочи сыграют со сборной Румынии.