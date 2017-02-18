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18 февраля 2017, 19:31 | Игровые: Регби | Р-Спорт

Российские регбисты победили на выезде бельгийцев в матче Кубка европейских наций

МОСКВА, 18 фев — Р-Спорт. Российские регбисты одержали первую победу в нынешнем розыгрыше Кубка европейских наций — квалификации на Кубок мира 2019 года, обыграв на выезде бельгийцев.

Матч, прошедший в субботу в Брюсселе, завершился победой сборной России со счетом 25:18. За семь минут до конца игры счет был равным (18:18), но «русские медведи» смогли выиграть благодаря попытке Евгения Елгина на 80-й минуте. Помимо него попытки в субботней встрече занесли Виктор Гресев и Андрей Гарбузов, а Юрий Кушнарев точно выполнил две реализации и два штрафных.

В другом матче второго тура Кубка европейских наций румыны победили испанцев — 13:3. Сборные Грузии и Германии проведут свою игру в воскресенье.

Российские регбисты в третьем туре турнира 4 марта в Сочи сыграют со сборной Румынии.
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