Российские регбисты победили на выезде бельгийцев в матче Кубка европейских наций
МОСКВА, 18 фев —
Р-Спорт. Российские регбисты одержали первую победу в нынешнем розыгрыше Кубка европейских наций — квалификации на Кубок мира 2019 года, обыграв на выезде бельгийцев.
Матч, прошедший в субботу в Брюсселе, завершился победой сборной России со счетом 25:18. За семь минут до конца игры счет был равным (18:18), но «русские медведи» смогли выиграть благодаря попытке Евгения Елгина на 80-й минуте. Помимо него попытки в субботней встрече занесли Виктор Гресев и Андрей Гарбузов, а Юрий Кушнарев точно выполнил две реализации и два штрафных.
В другом матче второго тура Кубка европейских наций румыны победили испанцев — 13:3. Сборные Грузии и Германии проведут свою игру в воскресенье.
Российские регбисты в третьем туре турнира 4 марта в Сочи сыграют со сборной Румынии.
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