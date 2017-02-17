Капитан сборной России по регби Артемьев не сыграет с бельгийцами в матче КЕН
МОСКВА, 17 фев —
Р-Спорт. Капитан сборной России по регби Василий Артемьев из-за травмы не сыграет с командой Бельгии в матче Кубка европейских наций, сообщается в официальной группе Федерации регби России (ФРР) в социальной сети «ВКонтакте».
Артемьева в стартовом составе сборной России заменит Игорь Курашов, а в заявку команды на матч будет включен Константин Узунов. С капитанской повязкой российскую сборную на игру выведет Андрей Гарбузов.
Встреча сборных России и Бельгии пройдет 18 февраля в Брюсселе. Кубок европейских наций является отбором на Кубок мира 2019 года в Японии.
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