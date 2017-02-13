Кубок шести наций: Кто оставил Рим в руинах?

Ситуация в турнирной таблице превратилась в забег пяти лошадей, когда одну потеряли еще на старте. Сборная Италии выключилась из борьбы и пока претендует на звание лишь Почетного поставщика очков с полным отсутствием баллов в активе. Исключая англичан, остальные команды идут после второго тура практически ноздря в ноздрю.

Матчи минувшего уик-энда в большинстве своем подарили зрителям интригующие сюжеты с фееричной развязкой.

Италия 10−63 Ирландия.

Очередная надежда болельщиков «адзурри» на первые очки своей команды с треском провалилась. Хэт-трики СиДжея Стэндера и Крэйга Гилроя принесли сборной Ирландии рекордную для Кубка шести наций выездную победную разницу в счете. Точность Карло Канны и даже штрафная попытка не смогли сдержать «зеленый поезд», который пронесся по итальянцам. Проигрывая после первого тайма, «адзурри» еще могли надеяться на чудо, но 35 безответных очков во второй половине встречи не оставили камня на камне над хозяевами «Стадио Олимпико».

По-прежнему отсутствует в составе Ирландии Джонатан Секстон. Также перед самим началом встречи капитан Рори Бэст был заменен из-за боли в животе. Даже без ряда лидеров «клеверы» показали динамичный и результативный регби.

Сложно выделить персонально кого-то из состава ирландцев. Стэндер и Гилрой, Джексон и Рингроуз одинаково достойны звания лучших игроков. Что касается итальянцев, то вся сборная безоговорочно провалила матч.

Уэльс 16−21 Англия

«Заклятые» друзья и «тихие» соседи начали с места в карьер. Уже на второй минуте встречи Халфпенни принес первые три очка своей сборной, реализовав штрафной. Пропустив в середине тайма англичан вперед, «красные драконы» закончили первую половину встречи, веди в счете 13−8. Жесткая и быстрая игра валлийцев порой ставила в тупик «алые розы».

Сложно сказать, какие слова Эдди Джонс для своих подопечных, но во втором тайме англичане заметно прибавили и стали более собранно действовать в обороне. В итоге, всего лишь три очка в пользу Уэльса за 40 минут (штрафной реализовал все тот же Халфпенни). Попытка Дэйли и реализация Фарелла на 77 минуте поставили крест на мечтах Уэльса о победе в этом матче. Оуэн Фарелл дважды был точен и со штрафных.

Возможно, за это он получил сногсшибательный захват от одного из лучших игроков матча в составе валлийцев Росса Мориарти. Фланкер не стеснялся раздавать направо и налево захваты разной степени жесткости всем желающим из стана «алых роз». Самую высокую оценку у «красных драконов» получил Дэн Биггар. Порой даже совместных действий Маро Итойе и Джо Лэнчберри не хватало, чтобы сдержать валлийца. А вот Алекс Катберт этот матч откровенно провалил. Незрелой вишенкой на «торте с солью» стали его действия во время победной попытки англичан. В стане «алых роз», помимо Маро Итойе и Эллиота Дэйли, лучшим стал Джо Лэнчберри. Своей игрой в этой встрече «замок», похоже, гарантировал себе место в составе «Британских и Ирландских Львов» во время грядущей поездки в Новую Зеландию.

Франция 22−16 Шотландия

«Чертополохи» потеряли в матче с французами не только очки, но и своего капитана Грэйга Лейдлоу. Это большой удар по сборной Шотландии. Возможно, это и стало одной из причин поражения «тартановой армии». Лопес и Рассел соревновались в умении бить штрафные удары. Когда судьба подарила Расселу шанс нас идеальную реализацию, игрок забил по-футбольному красивый гол под перекладину. К сожалению, в регби это не просто не приносит очков, но и выглядит более чем комично. А Камиль Лопес неустанно добавлял баллов в копилку сборной Франции, что и принесло победу его команде.

Одним из наиболее впечатляющих своей игрой регбистов в составе Шотландии стал Джош Страусс. Нельзя не отметить и Стюарда Хогга, который результативно отпраздновал свой 50-й матч в составе сборной. Хогг занес 15-ю попытку за свою международную карьеру. Камиль Лопес безоговорочно лидирует в списке лучших у Франции. Ведь его точность и концентрация принесли команде 17 очков!

Кубок шести наций берет перерыв в две недели. Это должно сыграть на руку, в частности, сборной Шотландии. «Чертополохи» потеряли троих игроков в последней встрече. Проверить на прочность шотландцев приедет Уэльс. «Красные драконы» находятся в той же тройке команд с пятью очками, поэтому борьба ожидает нешуточная. Во втором матче третьего тура на «Авива Стэдиум» пожалует Франция. Ирландцы ведут погоню за англичанами, опережая французов на одно очко и отставая от Англии на два. Похоже, составить конкуренцию «алым розам» смогут только «клеверы» в очной встрече. А пока Ирландию ждет серьезный экзамен. Днем позже в гости на английский «Твикенхэм» прибудут итальянцы. Станет ли этот матч очередным фиаско «адзурри» или они преподнесут большой сюрприз сборной Англии?

Следующие матчи:

25 февраля.

17.25 Шотландия — Уэльс

19.50 Ирландия — Франция.

26 февраля.

18.00 Англия — Италия.