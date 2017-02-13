Кубок шести наций: Кто оставил Рим в руинах?
Отгремела канонада попыток, реализаций и штрафных ударов второго тура Кубка шести наций. Рим лежит в руинах, «Алые Розы» пируют после второй победы к ряду, а воины в тартановых килтах «зализывают раны» после поражения от французских гвардейцев.
Ситуация в турнирной таблице превратилась в забег пяти лошадей, когда одну потеряли еще на старте. Сборная Италии выключилась из борьбы и пока претендует на звание лишь Почетного поставщика очков с полным отсутствием баллов в активе. Исключая англичан, остальные команды идут после второго тура практически ноздря в ноздрю.
Матчи минувшего
Италия 10−63 Ирландия.
Очередная надежда болельщиков «адзурри» на первые очки своей команды с треском провалилась.
Сложно выделить персонально
Уэльс 16−21 Англия
«Заклятые» друзья и «тихие» соседи начали с места в карьер. Уже на второй минуте встречи Халфпенни принес первые три очка своей сборной, реализовав штрафной. Пропустив в середине тайма англичан вперед, «красные драконы» закончили первую половину встречи, веди в счете 13−8. Жесткая и быстрая игра валлийцев порой ставила в тупик «алые розы».
Сложно сказать, какие слова Эдди Джонс для своих подопечных, но во втором тайме англичане заметно прибавили и стали более собранно действовать в обороне. В итоге, всего лишь три очка в пользу Уэльса за 40 минут (штрафной реализовал все тот же Халфпенни). Попытка Дэйли и реализация Фарелла на 77 минуте поставили крест на мечтах Уэльса о победе в этом матче. Оуэн Фарелл дважды был точен и со штрафных.
Возможно, за это он получил сногсшибательный захват от одного из лучших игроков матча в составе валлийцев Росса Мориарти. Фланкер не стеснялся раздавать направо и налево захваты разной степени жесткости всем желающим из стана «алых роз». Самую высокую оценку у «красных драконов» получил Дэн Биггар. Порой даже совместных действий Маро Итойе и Джо Лэнчберри не хватало, чтобы сдержать валлийца. А вот Алекс Катберт этот матч откровенно провалил. Незрелой вишенкой на «торте с солью» стали его действия во время победной попытки англичан. В стане «алых роз», помимо Маро Итойе и Эллиота Дэйли, лучшим стал Джо Лэнчберри. Своей игрой в этой встрече «замок», похоже, гарантировал себе место в составе «Британских и Ирландских Львов» во время грядущей поездки в Новую Зеландию.
Франция 22−16 Шотландия
«Чертополохи» потеряли в матче с французами не только очки, но и своего капитана Грэйга Лейдлоу. Это большой удар по сборной Шотландии. Возможно, это и стало одной из причин поражения «тартановой армии». Лопес и Рассел соревновались в умении бить штрафные удары. Когда судьба подарила Расселу шанс нас идеальную реализацию, игрок забил
Одним из наиболее впечатляющих своей игрой регбистов в составе Шотландии стал Джош Страусс. Нельзя не отметить и Стюарда Хогга, который результативно отпраздновал свой 50-й матч в составе сборной. Хогг занес 15-ю попытку за свою международную карьеру. Камиль Лопес безоговорочно лидирует в списке лучших у Франции. Ведь его точность и концентрация принесли команде 17 очков!
Кубок шести наций берет перерыв в две недели. Это должно сыграть на руку, в частности, сборной Шотландии. «Чертополохи» потеряли троих игроков в последней встрече. Проверить на прочность шотландцев приедет Уэльс. «Красные драконы» находятся в той же тройке команд с пятью очками, поэтому борьба ожидает нешуточная. Во втором матче третьего тура на «Авива Стэдиум» пожалует Франция. Ирландцы ведут погоню за англичанами, опережая французов на одно очко и отставая от Англии на два. Похоже, составить конкуренцию «алым розам» смогут только «клеверы» в очной встрече. А пока Ирландию ждет серьезный экзамен. Днем позже в гости на английский «Твикенхэм» прибудут итальянцы. Станет ли этот матч очередным фиаско «адзурри» или они преподнесут большой сюрприз сборной Англии?
Следующие матчи:
25 февраля.
17.25 Шотландия — Уэльс
19.50 Ирландия — Франция.
26 февраля.
18.00 Англия — Италия.
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