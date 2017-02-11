Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/rugby/28742409/
11 февраля 2017, 20:55 | Игровые: Регби | Р-Спорт

Российские регбисты проиграли сборной Испании на выезде в стартовом матче КЕН

Сборная России по регби потерпела поражение от испанцев в стартовом матче Кубка европейских наций, являющегося отбором на Кубок мира 2019 года в Японии.

Российские регбисты в субботу на выезде уступили команде Испании со счетом 6:16 (6:13). В составе сборной России шесть очков благодаря двум точным штрафным набрал Юрий Кушнарев.

В остальных матчах первого тура турнира сборная Румынии, участник Кубка мира-2015, проиграла команде Германии — 38:41, а грузины нанесли поражение бельгийцам (31:6).

В следующем матче сборная России на выезде сыграет против бельгийцев 18 февраля.

Прямую путевку на Кубок мира по итогам Кубка европейских наций получит команда, показавшая лучший результат в турнире без учета выступления сборной Грузии, которая уже гарантировала себе поездку в Японию благодаря тому, что финишировала третьей на групповом этапе КМ-2015.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Регби

Артемьев: Копьев остается законным президентом Федерации регби России

Артемьев: Копьев остается законным президентом Федерации регби России

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Вячеслав Копьев является законным президентом Федерации регби России, а отчетно- выборная конференция организации может быть признана нелегитимной. Об этом ТАСС заявил председатель попечительского совета федерации, руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.
Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами