Российские регбисты проиграли сборной Испании на выезде в стартовом матче КЕН
Сборная России по регби потерпела поражение от испанцев в стартовом матче Кубка европейских наций, являющегося отбором на Кубок мира 2019 года в Японии.
Российские регбисты в субботу на выезде уступили команде Испании со счетом 6:16 (6:13). В составе сборной России шесть очков благодаря двум точным штрафным набрал Юрий Кушнарев.
В остальных матчах первого тура турнира сборная Румынии, участник Кубка мира-2015, проиграла команде Германии — 38:41, а грузины нанесли поражение бельгийцам (31:6).
В следующем матче сборная России на выезде сыграет против бельгийцев 18 февраля.
Прямую путевку на Кубок мира по итогам Кубка европейских наций получит команда, показавшая лучший результат в турнире без учета выступления сборной Грузии, которая уже гарантировала себе поездку в Японию благодаря тому, что финишировала третьей на групповом этапе КМ-2015.
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