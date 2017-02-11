Российские регбисты проиграли сборной Испании на выезде в стартовом матче КЕН

Российские регбисты в субботу на выезде уступили команде Испании со счетом 6:16 (6:13). В составе сборной России шесть очков благодаря двум точным штрафным набрал Юрий Кушнарев.

В остальных матчах первого тура турнира сборная Румынии, участник Кубка мира-2015, проиграла команде Германии — 38:41, а грузины нанесли поражение бельгийцам (31:6).

В следующем матче сборная России на выезде сыграет против бельгийцев 18 февраля.

Прямую путевку на Кубок мира по итогам Кубка европейских наций получит команда, показавшая лучший результат в турнире без учета выступления сборной Грузии, которая уже гарантировала себе поездку в Японию благодаря тому, что финишировала третьей на групповом этапе КМ-2015.