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9 февраля 2017, 16:08 | Игровые: Регби | ТАСС

Артемьев: Копьев остается законным президентом Федерации регби России

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Вячеслав Копьев является законным президентом Федерации регби России, а отчетно- выборная конференция организации может быть признана нелегитимной. Об этом ТАСС заявил председатель попечительского совета федерации, руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.

19 декабря Мамука Лосаберидзе был избран президентом организации однако затем <nobr>вице-президент</nobr> федерации Владимир Павлов сообщил что эти выборы были признаны нелегитимными. Увеличить
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«Пока Федеральная налоговая служба не внесет изменения в ЕГРЮЛ относительно личности единоличного исполнительного органа, прежний руководитель исполняет обязанности, чтобы не допустить прекращения деятельности юридического лица», — заявил Артемьев.

Отчетно-выборная конференция федерации состоялась 19 декабря 2016 года в Москве. Выборы президента выиграл Мамука Лосаберидзе, обойдя в голосовании действующего на тот момент главу организации Вячеслава Копьева, однако затем вице-президент федерации Владимир Павлов сообщил, что они признаны нелегитимными, так как не был набран необходимый кворум для утверждения результатов.

«По имеющейся у меня информации, в ходе работы отчетно- выборной конференции в декабре 2016 года был допущен ряд грубых процедурных нарушений, что, в свою очередь, привело к отсутствию ее легитимности. Поэтому избрание Мамуки Лосаберидзе президентом Федерации регби России можно поставить под сомнение. Сейчас результаты отчетной конференции опротестовываются в суде», — отметил председатель попечительского совета Федерации регби России.

«Наша совместная задача — сохранить авторитет и позиции Федерации регби России на международной арене и не допустить ситуации, когда национальная команда может свалиться во второй дивизион Европы», — добавил собеседник агентства. Кроме того, по мнению Артемьева, необходимо организовать и провести на высоком уровне крупные европейские турниры под эгидой Rugby Europe, такие как московский этап Гран-При по регби-7 среди мужских команд, казанский этап Гран-При по регби-7 среди женских команд, чемпионат Европы по пляжному регби в Москве и Кубок Европейских чемпионов по регби-7 в Санкт-Петербурге.

25 января Пресненский районный суд города Москвы принял к производству иск Федерации регби Забайкальского края и вынес определение о приостановлении действия решений отчетно-выборной конференции Федерации регби России, а также запретил Министерству юстиции и Федеральной налоговой службе регистрировать изменения в составе исполнительных органов федерации.
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