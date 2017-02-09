Артемьев: Копьев остается законным президентом Федерации регби России
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Вячеслав Копьев является законным президентом Федерации регби России, а отчетно- выборная конференция организации может быть признана нелегитимной. Об этом ТАСС заявил председатель попечительского совета федерации, руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.
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«Пока Федеральная налоговая служба не внесет изменения в ЕГРЮЛ относительно личности единоличного исполнительного органа, прежний руководитель исполняет обязанности, чтобы не допустить прекращения деятельности юридического лица», — заявил Артемьев.
«По имеющейся у меня информации, в ходе работы отчетно- выборной конференции в декабре 2016 года был допущен ряд грубых процедурных нарушений, что, в свою очередь, привело к отсутствию ее легитимности. Поэтому избрание Мамуки Лосаберидзе президентом Федерации регби России можно поставить под сомнение. Сейчас результаты отчетной конференции опротестовываются в суде», — отметил председатель попечительского совета Федерации регби России.
«Наша совместная задача — сохранить авторитет и позиции Федерации регби России на международной арене и не допустить ситуации, когда национальная команда может свалиться во второй дивизион Европы», — добавил собеседник агентства. Кроме того, по мнению Артемьева, необходимо организовать и провести на высоком уровне крупные европейские турниры под эгидой Rugby Europe, такие как московский этап
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