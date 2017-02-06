Президент Федерации регби России подал в суд на бывшее руководство организации

«В конце 2016 года, когда стало понятно, что уставные документы никто отдавать не собирается, я обратился с заявлениями в Следственный комитет и прокуратуру на противоправные действия Копьева В. В. (бывшего президента ФРР. — Прим. “Чемпионата”) и исполнительного директора Федерации регби России Артамоновой Е. Е. по факту исчезновения уставных документов организации. Все действия старой команды федерации, начиная от исчезновения уставных документов и банковских ключей, что сделало невозможным мою работу в роли президента ФРР, и заканчивая возможными манипуляциями с судом, окончательно подтверждают их отношение к российскому регби, вред которому они наносят своими действиями. Уверен, что истинная цель всех текущих действий этих людей — не дать вскрыться всем манипуляциям, которые происходили с государственными деньгами и средствами, получаемыми от Международной федерации регби», — приводит слова Лосаберидзе «Интерфакс».