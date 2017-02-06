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6 февраля 2017, 19:29 | Игровые: Регби | Чемпионат.com

Президент Федерации регби России подал в суд на бывшее руководство организации

Президент Федерации регби России Мамука Лосаберидзе, избранный на этот пост в декабре 2016 года, сообщил, что подал в суд на бывшее руководство организации, которое отказывается передавать ему уставные документы ФРР.

«В конце 2016 года, когда стало понятно, что уставные документы никто отдавать не собирается, я обратился с заявлениями в Следственный комитет и прокуратуру на противоправные действия Копьева В. В. (бывшего президента ФРР. — Прим. “Чемпионата”) и исполнительного директора Федерации регби России Артамоновой Е. Е. по факту исчезновения уставных документов организации. Все действия старой команды федерации, начиная от исчезновения уставных документов и банковских ключей, что сделало невозможным мою работу в роли президента ФРР, и заканчивая возможными манипуляциями с судом, окончательно подтверждают их отношение к российскому регби, вред которому они наносят своими действиями. Уверен, что истинная цель всех текущих действий этих людей — не дать вскрыться всем манипуляциям, которые происходили с государственными деньгами и средствами, получаемыми от Международной федерации регби», — приводит слова Лосаберидзе «Интерфакс».
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 дек — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Избрание на отчетно-выборной конференции Федерации регби России (ФРР) президентом организации Мамуки Лосаберидзе — попытка рейдерского захвата федерации, поэтому сторонники бывшего главы ФРР Вячеслава Копьева намерены оспаривать решения конференции в суде, заявил агентству «Р-Спорт» председатель совета тренеров ФРР, главный тренер клуба «ВВА-Подмосковье», бывший главный тренер сборной России Николай Неруш.
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