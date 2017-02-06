Чемпион мира по регби 1995 года Йост ван дер Вестхузен скончался на 46-м году жизни

Отмечается, что с 2011 года спортсмен страдал заболеванием двигательных нейронов, характеризующееся ослаблением мышц и параличом.

Вестхузен длительное время был капитаном национальной команды, он провел 89 матче в составе сборной. Принял участие в трех чемпионатах мира.

В 2007 году был введен в Зал регбийной славы.