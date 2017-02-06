Чемпион мира по регби 1995 года Йост ван дер Вестхузен скончался на 46-м году жизни
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира по регби 1995 года в составе сборной ЮАР Йост ван дер Вестхузен скончался в возрасте 45 лет в результате тяжелой болезни. Об этом сообщает британская газета The Guardian.
Отмечается, что с 2011 года спортсмен страдал заболеванием двигательных нейронов, характеризующееся ослаблением мышц и параличом.
Вестхузен длительное время был капитаном национальной команды, он провел 89 матче в составе сборной. Принял участие в трех чемпионатах мира.
В 2007 году был введен в Зал регбийной славы.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter