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6 февраля 2017, 17:26 | Игровые: Регби | ТАСС

Чемпион мира по регби 1995 года Йост ван дер Вестхузен скончался на 46-м году жизни

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира по регби 1995 года в составе сборной ЮАР Йост ван дер Вестхузен скончался в возрасте 45 лет в результате тяжелой болезни. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Отмечается, что с 2011 года спортсмен страдал заболеванием двигательных нейронов, характеризующееся ослаблением мышц и параличом.

Вестхузен длительное время был капитаном национальной команды, он провел 89 матче в составе сборной. Принял участие в трех чемпионатах мира.

В 2007 году был введен в Зал регбийной славы.
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