Сборная Южной Африки выиграла четвертый этап Мировой серии по регби-7 в Сиднее
МОСКВА, 5 фев —
Р-Спорт. Мужская сборная Южной Африки стала победителем четвертого этапа Мировой серии по регби-7, который прошел в Сиднее.
В финальном матче этапа сборная ЮАР переиграла в воскресенье команду Англии со счетом 29:14.
Третье место взяли регбисты из Новой Зеландии, обыгравшие хозяев турнира австралийцев с таким же счетом — 29:14.
Сборная России заняла на этапе девятое место.
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