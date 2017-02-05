Сборная Южной Африки выиграла четвертый этап Мировой серии по регби-7 в Сиднее

В финальном матче этапа сборная ЮАР переиграла в воскресенье команду Англии со счетом 29:14.

Третье место взяли регбисты из Новой Зеландии, обыгравшие хозяев турнира австралийцев с таким же счетом — 29:14.

Сборная России заняла на этапе девятое место.