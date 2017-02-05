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5 февраля 2017, 15:03 | Игровые: Регби | Р-Спорт

Сборная Южной Африки выиграла четвертый этап Мировой серии по регби-7 в Сиднее

МОСКВА, 5 фев — Р-Спорт. Мужская сборная Южной Африки стала победителем четвертого этапа Мировой серии по регби-7, который прошел в Сиднее.

В финальном матче этапа сборная ЮАР переиграла в воскресенье команду Англии со счетом 29:14.

Третье место взяли регбисты из Новой Зеландии, обыгравшие хозяев турнира австралийцев с таким же счетом — 29:14.

Сборная России заняла на этапе девятое место.
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