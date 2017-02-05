Сборная России заняла 9-е место на этапе Мировой серии по регби-7
МОСКВА, 5 фев —
Р-Спорт. Мужская сборная России выиграла плей-офф за девятое место на четвертом этапе Мировой серии по регби-7, который проходит в Сиднее.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В рамках
Матч за третье место между сборными Новой Зеландии и Австралии, а также финальная встреча Англия — ЮАР пройдут позже в воскресенье.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter