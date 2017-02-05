Сборная России заняла 9-е место на этапе Мировой серии по регби-7

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В рамках плей-офф россияне в воскресенье сначала обыграли сборную Кении (22:0), потом одолели команду Самоа со счетом 17:12, а в решающем матче за девятую строчку одержали верх над французами — 26:0.

Матч за третье место между сборными Новой Зеландии и Австралии, а также финальная встреча Англия — ЮАР пройдут позже в воскресенье.