Заседание попечительского совета Федерации регби России прошло в Москве
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Заседание попечительского совета Федерации регби России (ФРР) прошло в Москве в пятницу. Об этом сообщается в
пресс-релизе организации, который оказался в распоряжении ТАСС.
«В Москве 3 февраля прошло заседание попечительского совета Федерации регби России, председатель совета, руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев обратился к членам совета с приветственной речью и поблагодарил за активную поддержку российского регби. В процессе заседания члены попечительского совета дали характеристику состоянию дел в российском регби, наметили пути развития на ближайший период, предметом обсуждения стали также вопросы финансирования деятельности Федерации регби России, привлечения к работе с федерацией новых партнеров и спонсоров, мер, направленных на улучшение имиджа российского регби, повышения уровня выступления сборных команд и узнаваемости российских регбистов», — говорится в
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