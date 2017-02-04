Заседание попечительского совета Федерации регби России прошло в Москве

«В Москве 3 февраля прошло заседание попечительского совета Федерации регби России, председатель совета, руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев обратился к членам совета с приветственной речью и поблагодарил за активную поддержку российского регби. В процессе заседания члены попечительского совета дали характеристику состоянию дел в российском регби, наметили пути развития на ближайший период, предметом обсуждения стали также вопросы финансирования деятельности Федерации регби России, привлечения к работе с федерацией новых партнеров и спонсоров, мер, направленных на улучшение имиджа российского регби, повышения уровня выступления сборных команд и узнаваемости российских регбистов», — говорится в пресс-релизе.

Отчетно-выборная конференция ФРР состоялась 19 декабря 2016 года в Москве. Выборы президента выиграл Мамука Лосаберидзе, обойдя в голосовании действующего на тот момент главу организации Вячеслава Копьева, однако затем вице-президент федерации Владимир Павлов сообщил о том, что они признаны нелегитимными, так как не был набран необходимый кворум для утверждения результатов.