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4 февраля 2017, 14:34 | Игровые: Регби | Р-Спорт

Женская сборная Канады по регби-7 выиграла этап Мировой серии в Сиднее

Женская сборная Канады по регби-7 обыграла команду США в финале второго этапа Мировой серии-2016/17 в австралийском Сиднее.

Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 21:17 в пользу канадок, которые в четвертьфинале победили сборную России. Россиянки в результате стали в Сиднее седьмыми.

В матче за третье место сборная Новой Зеландии, победившая на первом этапе, нанесла поражение хозяйкам турнира команде Австралии — 19:0.

Следующий этап Мировой серии пройдет 3—5 марта в Лас-Вегасе (США).
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