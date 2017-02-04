Женская сборная Канады по регби-7 выиграла этап Мировой серии в Сиднее
Женская сборная Канады по регби-7 обыграла команду США в финале второго этапа Мировой серии-2016/17 в австралийском Сиднее.
Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 21:17 в пользу канадок, которые в четвертьфинале победили сборную России. Россиянки в результате стали в Сиднее седьмыми.
В матче за третье место сборная Новой Зеландии, победившая на первом этапе, нанесла поражение хозяйкам турнира команде Австралии — 19:0.
Следующий этап Мировой серии пройдет
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