Женская сборная Канады по регби-7 выиграла этап Мировой серии в Сиднее

Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 21:17 в пользу канадок, которые в четвертьфинале победили сборную России. Россиянки в результате стали в Сиднее седьмыми.

В матче за третье место сборная Новой Зеландии, победившая на первом этапе, нанесла поражение хозяйкам турнира команде Австралии — 19:0.