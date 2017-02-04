Россиянки сыграют с ирландками в матче за 7-е место на этапе Мировой серии по регби-7

Россиянки, вышедшие с первого места в группе, в субботу проиграли канадкам в четвертьфинале — 5:26, после чего в плей-офф за 5−8-е места уступили регбисткам из Фиджи — 19:33.

Ирландки в своем матче плей-офф за 5−8-е места проиграли команде Франции — 19:21.

Встреча сборных России и Ирландии пройдет позже в субботу.