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4 февраля 2017, 10:57 | Игровые: Регби | Р-Спорт

Россиянки сыграют с ирландками в матче за 7-е место на этапе Мировой серии по регби-7

Женская сборная России по регби-7 уступила командам Канады и Фиджи и теперь сыграет со сборной Ирландии в матче за седьмое место на втором этапе Мировой серии в австралийском Сиднее.

Россиянки, вышедшие с первого места в группе, в субботу проиграли канадкам в четвертьфинале — 5:26, после чего в плей-офф за 5−8-е места уступили регбисткам из Фиджи — 19:33.

Ирландки в своем матче плей-офф за 5−8-е места проиграли команде Франции — 19:21.

Встреча сборных России и Ирландии пройдет позже в субботу.
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