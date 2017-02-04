Россиянки сыграют с ирландками в матче за 7-е место на этапе Мировой серии по регби-7
Женская сборная России по регби-7 уступила командам Канады и Фиджи и теперь сыграет со сборной Ирландии в матче за седьмое место на втором этапе Мировой серии в австралийском Сиднее.
Россиянки, вышедшие с первого места в группе, в субботу проиграли канадкам в четвертьфинале — 5:26, после чего в
Ирландки в своем матче
Встреча сборных России и Ирландии пройдет позже в субботу.
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