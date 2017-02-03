Женская сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал этапа Мировой серии в Сиднее
МОСКВА, 3 фев —
Р-Спорт. Женская сборная России по регби-7 обыграла команды Испании, США и Англии и вышла в четвертьфинал второго этапа Мировой серии, который проходит в Сиднее.
Россиянки в пятницу обыграли команду Англии со счетом 31:5. Ранее в рамках группы С были повержены сборные Испании (24:5) и США (19:10).
Россиянки заняли первое место в группе С. В четвертьфинале сборная России сыграет либо с командой Новой Зеландии, либо со сборной Канады. Матч пройдет 4 февраля.
Россиянки на данный момент идут на третьем месте в общем зачете, имея в активе после первого этапа в ОАЭ 16 очков.
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