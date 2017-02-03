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3 февраля 2017, 11:21 | Игровые: Регби | Р-Спорт

Женская сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал этапа Мировой серии в Сиднее

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Женская сборная России по регби-7 обыграла команды Испании, США и Англии и вышла в четвертьфинал второго этапа Мировой серии, который проходит в Сиднее.

Россиянки в пятницу обыграли команду Англии со счетом 31:5. Ранее в рамках группы С были повержены сборные Испании (24:5) и США (19:10).

Россиянки заняли первое место в группе С. В четвертьфинале сборная России сыграет либо с командой Новой Зеландии, либо со сборной Канады. Матч пройдет 4 февраля.

Россиянки на данный момент идут на третьем месте в общем зачете, имея в активе после первого этапа в ОАЭ 16 очков.
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Россиянки победили американок в стартовом матче на этапе Мировой серии по регби-7

Россиянки победили американок в стартовом матче на этапе Мировой серии по регби-7

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 обыграла команду США в стартовом матче второго этапа Мировой серии, который проходит в Сиднее. Встреча завершилась со счетом 19:10 (5:5).
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