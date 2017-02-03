Женская сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал этапа Мировой серии в Сиднее

Россиянки в пятницу обыграли команду Англии со счетом 31:5. Ранее в рамках группы С были повержены сборные Испании (24:5) и США (19:10).

Россиянки заняли первое место в группе С. В четвертьфинале сборная России сыграет либо с командой Новой Зеландии, либо со сборной Канады. Матч пройдет 4 февраля.

Россиянки на данный момент идут на третьем месте в общем зачете, имея в активе после первого этапа в ОАЭ 16 очков.