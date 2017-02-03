Россиянки победили американок в стартовом матче на этапе Мировой серии по регби-7
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 обыграла команду США в стартовом матче второго этапа Мировой серии, который проходит в Сиднее. Встреча завершилась со счетом 19:10 (5:5).
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В составе сборной России две попытки на счету Алены Михальцовой, еще одну попытку реализовала Елена Здрокова. В следующем матче команда Андрея Кузина сыграет против сборной Испании. В заключительной игре группового турнира россиянки встретятся с командой Англии.
На первом этапе Мировой серии, который прошел
Всего в женской Мировой серии сезона-2016/17 пройдет шесть этапов. Третий этап состоится в США (
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