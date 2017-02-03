Россиянки победили американок в стартовом матче на этапе Мировой серии по регби-7

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В составе сборной России две попытки на счету Алены Михальцовой, еще одну попытку реализовала Елена Здрокова. В следующем матче команда Андрея Кузина сыграет против сборной Испании. В заключительной игре группового турнира россиянки встретятся с командой Англии.

На первом этапе Мировой серии, который прошел 1—2 декабря в ОАЭ, россиянки заняли третье место. Команда Новой Зеландии стала первой, Австралии — второй.