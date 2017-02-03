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3 февраля 2017, 10:31 | Игровые: Регби | ТАСС

Россиянки победили американок в стартовом матче на этапе Мировой серии по регби-7

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 обыграла команду США в стартовом матче второго этапа Мировой серии, который проходит в Сиднее. Встреча завершилась со счетом 19:10 (5:5).

Встреча второго этапа Мировой серии в Сиднее завершилась со счетом 19:10 в пользу команды Андрея Кузина. Увеличить
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В составе сборной России две попытки на счету Алены Михальцовой, еще одну попытку реализовала Елена Здрокова. В следующем матче команда Андрея Кузина сыграет против сборной Испании. В заключительной игре группового турнира россиянки встретятся с командой Англии.

На первом этапе Мировой серии, который прошел 1—2 декабря в ОАЭ, россиянки заняли третье место. Команда Новой Зеландии стала первой, Австралии — второй.

Всего в женской Мировой серии сезона-2016/17 пройдет шесть этапов. Третий этап состоится в США (1—5 марта), четвертый — в Японии (22—23 апреля), пятый — в Канаде (27—28 мая), шестой — во Франции (24—25 июня).
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