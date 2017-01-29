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29 января 2017, 11:46 | Игровые: Регби | Р-Спорт

Сборная ЮАР по регби одолела команду Фиджи в финале этапа Мировой серии в Веллингтоне

МОСКВА, 29 янв — Р-Спорт. Сборная ЮАР по регби-7 одержала победу над командой Фиджи в финале этапа Мировой серии в Веллингтоне (Новая Зеландия).

Финальная встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 26:5 в пользу южноафриканцев.

В матче за третье место сборная Шотландии обыграла команду Канады — 28:22.

Ранее сборная России заняла на турнире 14-е место.
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