Сборная ЮАР по регби одолела команду Фиджи в финале этапа Мировой серии в Веллингтоне
МОСКВА, 29 янв —
Р-Спорт. Сборная ЮАР по регби-7 одержала победу над командой Фиджи в финале этапа Мировой серии в Веллингтоне (Новая Зеландия).
Финальная встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 26:5 в пользу южноафриканцев.
В матче за третье место сборная Шотландии обыграла команду Канады — 28:22.
Ранее сборная России заняла на турнире 14-е место.
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