Россияне проиграли все 3 матча в группе на этапе Мировой серии по регби-7
МОСКВА, 28 янв —
Р-Спорт. Сборная России по регби-7 потерпела три поражения в трех матчах на групповой стадии третьего этапа Мировой серии в Веллингтоне (Новая Зеландия).
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В субботу россияне последовательно уступили сборным Уэльса (0:33), Шотландии (5:12) и Канады (0:29).
Теперь российская команда сыграет в турнире за 9−16-е места.
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