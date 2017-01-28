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28 января 2017, 10:58 | Игровые: Регби | Р-Спорт

Россияне проиграли все 3 матча в группе на этапе Мировой серии по регби-7

МОСКВА, 28 янв — Р-Спорт. Сборная России по регби-7 потерпела три поражения в трех матчах на групповой стадии третьего этапа Мировой серии в Веллингтоне (Новая Зеландия).

Сборная России по регби-7 потерпела три поражения в трех матчах на групповой стадии третьего этапа Мировой серии в Веллингтоне (Новая Зеландия). Увеличить
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В субботу россияне последовательно уступили сборным Уэльса (0:33), Шотландии (5:12) и Канады (0:29).

Теперь российская команда сыграет в турнире за 9−16-е места.
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Регби-7: стадия Веллингтона

Регби-7: стадия Веллингтона

В ближайший weekend 28—29 января сборная России по регби-7 отправится в новозеландский Веллингтон, где примет участие в третьем этапе Мировой серии среди мужских команд.
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