Регби-7: стадия Веллингтона

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Подопечным Андрея Сорокина придется не только выдержать очередной нелегкий международный экзамен, но и постараться поднять российский регби-7 на новый уровень. «Медведи» (а именно такое прозвище носит сборная России) усердно готовятся к стартовому удару в Новой Зеландии в составе семи игроков краснодарской «Кубани», пятерых представителей монинского «ВВА-Подмосковье» и одного регбиста из красноярского «Красного Яра».

Что это за турнир?

Мировая серия по регби-7 для мужских команд проводится с сезона 1999/2000 и состоит на данный момент из десяти этапов в разных городах мира. В погоне за первым местом команды отправляются, в частности, в Лас Вегас, Лондон, Дубаи и Кейптаун. Участники турнира разбиваются на группы, в которых и проходит основная борьба. После группового этапа разыгрывается плей-офф для каждого места в группе отдельно. С этого года был упразднен ряд трофеев, поэтому изменился и сам этап игры «на вылет». Теперь команды с 1 по 8 место поборются за «Cup», остальным же придется довольствоваться так называемым «Trophy». В зависимости от занимаемого места в таблице этапа сборная получает определенное количество очков от 1 до 22.

Кто лидирует на данный момент?

Разумеется, в Мировой серии существует и общий зачет, который формируется путем сложения очков за сыгранные этапы. К третьей стадии в Веллингтоне команды подходят с тройкой лидеров ЮАР — 42 очка, Англия — 39 очков, Фиджи — 32 очка. Южноафриканцы и англичане стали победителями этапов в Дубаи и Кейптауне соответственно. Сборная России расположилась на 14 месте с шестью очками. К слову, команда Андрея Сорокина выступает в Мировой серии всего лишь второй год, забронировав себе место в 2015-м тяжелейшей победой над сборной Зимбабве 22−19. В прошлом году «медведи» завершили турнир на том же 14 месте и спаслись от вылета.

Кто будет соперником сборной России на третьем этапе?

В одну группу с россиянами попали Уэльс, Шотландия и Канада. Все три команды занимают места выше «медведей». И если «кленовые листья» опережают всего на шаг, то скотты и валлийцы оккупировали 4 и 6 строчки соответственно. Легкой прогулки регбистам из России ждать не приходится, но зацепиться за очки можно и даже нужно.

Когда состоятся матчи?

Третий этап стартует 28 января. Сборная России проведет свои матчи преимущественно ночью по московскому времени. С Уэльсом «медведи» встретятся в 01.00 (мск.), с Шотландией — в 04.47 (мск.), а с Канадой — в 08.00 (мск.).

Чем примечателен Веллингтон?

По рейтингам веллингтонская стадия является одним из самых посещаемых соревнований в Новой Зеландии, на котором присутствуют свыше 30 тысяч ежегодно. Но этап мужского регби-7 в Веллингтоне — это не только накал борьбы, но и восхитительный карнавал, поражающий своими красками. Стоит сказать о креативном подходе к эпатажным костюмам у местной публики. За последнее время на стадионах «побывали» многие импровизированные знаменитости: Джордж Буш, Саддам Хуссейн, главный герой фильма «Борат» и даже Осама Бен Ладен. Одним из наиболее любимых персонажей стал Остин Пауэрс, неустанно развлекающий своим появлением публику. Этап Мировой серии в Веллингтоне — настоящий праздник, где в равной степени важен как спорт, так и окружающая его атмосфера.

Чего ждать от сборной России?

На данный момент россиянам соперничать со многими участниками Мировой серии нелегко. Как бы ни завершился очередной этап для команды Андрея Сорокина, регбисты национальной сборной получают необходимый мировой опыт, без которого невозможно развитие и движение вперед, выход на новый уровень и прогресс. И, несмотря на трудности и сопротивление именитых соперников, хочется пожелать «медведям» долгожданной победы!