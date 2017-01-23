Регбисты «Енисей-СТМ» завершили выступление в сезоне Еврокубка
В матче против английского клуба «Вустер Уорриорз» красноярцы организовали две попытки, но уступили, финишировав в турнире с двумя победами в активе.
В минувшую субботу регбисты красноярского клуба «Енисей-СТМ» завершили групповой этап Кубка Вызова 2016/17 выездным матчем против английского клуба «Вустер Уорриорз». В этом матче красноярцы организовали две попытки, но уступили, финишировав в турнире с двумя победами в активе.
Как рассказали в
Главный тренер «тяжелой машины» Александр Первухин отметил:
«У “Вустера” — самая тяжёлая схватка, которая неделю назад перетолкала французский “Брив” (лидера подгруппы). У нас получился совершенно равный матч в назначаемой схватке. Мы практически ни одной не проиграли».
Добавим, «Енисей-СТМ» финишировал в турнире с двумя победами в домашних матчах с валлийским «Ньюпорт Гвент Драгонз» и английскими «Вустер Уорриорз».
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