Регбисты «Енисей-СТМ» завершили выступление в сезоне Еврокубка

В минувшую субботу регбисты красноярского клуба «Енисей-СТМ» завершили групповой этап Кубка Вызова 2016/17 выездным матчем против английского клуба «Вустер Уорриорз». В этом матче красноярцы организовали две попытки, но уступили, финишировав в турнире с двумя победами в активе.

Как рассказали в пресс-службе клуба, тренерский штаб «Вустера» выставил на поле сильнейший состав. Только в первом тайме хозяева набрали 37 очков, красноярцам же удалось занести одну попытку и реализовать ее, наперерыв команды ушли при счете 37:7. В течение 10 минут второго тайма команды организовали еще по одной попытке, после чего красную карточку получил Игорь Курашов, а «воины» реализовали штрафную попытку. Пока «Енисей-СТМ» был в меньшинстве «Вустер Уорриорз» занес еще 2 попытки. В итоге встреча завершилась со счетом 57:14 в пользу «Вустера».

Главный тренер «тяжелой машины» Александр Первухин отметил:

«У “Вустера” — самая тяжёлая схватка, которая неделю назад перетолкала французский “Брив” (лидера подгруппы). У нас получился совершенно равный матч в назначаемой схватке. Мы практически ни одной не проиграли».

Добавим, «Енисей-СТМ» финишировал в турнире с двумя победами в домашних матчах с валлийским «Ньюпорт Гвент Драгонз» и английскими «Вустер Уорриорз».