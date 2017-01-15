Кубок шести наций признан самым посещаемым турниром в мире

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Это стало известно в результате публикации отчета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает «Сегодня».

В 2015 году турнир посетило свыше миллиона болельщиков, а средняя посещаемость каждого отдельно взятого матча равна 72 000 человек.

На втором месте расположилась американская НФЛ, средняя численность которой в 2015 году составила порядка 68 400 зрителей. На третьем — чемпионат мира по футболу 2014 года, который проводился в Бразилии. Его средняя посещаемость равна 53 592 болельщиков.

Помимо Кубка шести наций в рейтинг попал и регбийный Кубок мира. Он занял итоговую 4 строчку. В 2015 году его посетило почти 2,5 миллиона болельщиков при средней посещаемости порядка 51 621 человек.

Фото: rugger.info.