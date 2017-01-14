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14 января 2017, 1:08 | Игровые: Регби | Р-Спорт

Регбисты «Енисея-СТМ» проиграли «Ньюпорт Гвент Драгонс» в матче Кубка вызова

МОСКВА, 14 янв — Р-Спорт. Регбисты красноярского «Енисея-СТМ» проиграли валлийскому клубу «Ньюпорт Гвент Драгонс» в матче пятого тура группового этапа Кубка вызова и лишились шансов на выход в плей-офф.

Встреча, прошедшая в пятницу в Ньюпорте, завершилась со счетом 34:10 в пользу хозяев.

«Енисей-СТМ» (2 победы, 3 поражения) в следующем матче турнира 21 января сыграет в гостях с британским клубом «Вустер Уорриорз».
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