Регбисты «Енисея-СТМ» проиграли «Ньюпорт Гвент Драгонс» в матче Кубка вызова
МОСКВА, 14 янв —
Р-Спорт. Регбисты красноярского «Енисея-СТМ» проиграли валлийскому клубу «Ньюпорт Гвент Драгонс» в матче пятого тура группового этапа Кубка вызова и лишились шансов на выход в плей-офф.
Встреча, прошедшая в пятницу в Ньюпорте, завершилась со счетом 34:10 в пользу хозяев.
«Енисей-СТМ» (2 победы, 3 поражения) в следующем матче турнира 21 января сыграет в гостях с британским клубом «Вустер Уорриорз».
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