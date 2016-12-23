Экс-президент ФРР Копьев поздравил нового главу федерации Лосаберидзе с избранием
МОСКВА, 23 дек —
Р-Спорт. Новый президент Федерации регби России (ФРР) Мамука Лосаберидзе и предыдущий глава организации Вячеслав Копьев провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили вопросы развития регби в РФ, сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе ФРР.
В среду 46 делегатов конференции ФРР, в том числе большинство ведущих российских регбийных клубов, объявили о том, что намерены обратиться в судебные инстанции с требованием признать результаты выборов президента ФРР нелегитимными.
«Сегодня (в пятницу) прошла встреча Копьева Вячеслава Всеволодовича и Лосаберидзе Мамуки Александровича. Вячеслав Всеволодович поздравил Мамуку Александровича с избранием президентом ФРР. Стороны обсудили проблемы и перспективы развития регби в России. Вячеслав Всеволодович подтвердил свое дальнейшее участие в работе международных регбийных организаций от Российской Федерации», — сообщили в
«Мамука Александрович поблагодарил Вячеслава Всеволодовича за огромный вклад в развитие регби в России и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в деле пропаганды регби в стране. Стороны обсудили возможность организации совместных встреч с целью обсуждения вопросов подготовки к проведению ряда международных соревнований по регби в России», — также следует из релиза.
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