Экс-президент ФРР Копьев поздравил нового главу федерации Лосаберидзе с избранием

Отчетно-выборная конференция ФРР прошла в понедельник 19 декабря в Москве. Президентом организации был избран Лосаберидзе. За несколько минут до начала голосования по кандидатуре нового президента организации сторонники Копьева покинули зал. Из 116 зарегистрированных делегатов в голосовании принимали участие 78. При этом Копьев после итогов голосования официально отказался от поста почетного президента организации, пожелав удачи новому главе ФРР.

В среду 46 делегатов конференции ФРР, в том числе большинство ведущих российских регбийных клубов, объявили о том, что намерены обратиться в судебные инстанции с требованием признать результаты выборов президента ФРР нелегитимными.

«Сегодня (в пятницу) прошла встреча Копьева Вячеслава Всеволодовича и Лосаберидзе Мамуки Александровича. Вячеслав Всеволодович поздравил Мамуку Александровича с избранием президентом ФРР. Стороны обсудили проблемы и перспективы развития регби в России. Вячеслав Всеволодович подтвердил свое дальнейшее участие в работе международных регбийных организаций от Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе.

«Мамука Александрович поблагодарил Вячеслава Всеволодовича за огромный вклад в развитие регби в России и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в деле пропаганды регби в стране. Стороны обсудили возможность организации совместных встреч с целью обсуждения вопросов подготовки к проведению ряда международных соревнований по регби в России», — также следует из релиза.