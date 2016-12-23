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23 декабря 2016, 19:32 | Игровые: Регби | Р-Спорт

Экс-президент ФРР Копьев поздравил нового главу федерации Лосаберидзе с избранием

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт. Новый президент Федерации регби России (ФРР) Мамука Лосаберидзе и предыдущий глава организации Вячеслав Копьев провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили вопросы развития регби в РФ, сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе ФРР.

Отчетно-выборная конференция ФРР прошла в понедельник 19 декабря в Москве. Президентом организации был избран Лосаберидзе. За несколько минут до начала голосования по кандидатуре нового президента организации сторонники Копьева покинули зал. Из 116 зарегистрированных делегатов в голосовании принимали участие 78. При этом Копьев после итогов голосования официально отказался от поста почетного президента организации, пожелав удачи новому главе ФРР.

В среду 46 делегатов конференции ФРР, в том числе большинство ведущих российских регбийных клубов, объявили о том, что намерены обратиться в судебные инстанции с требованием признать результаты выборов президента ФРР нелегитимными.

«Сегодня (в пятницу) прошла встреча Копьева Вячеслава Всеволодовича и Лосаберидзе Мамуки Александровича. Вячеслав Всеволодович поздравил Мамуку Александровича с избранием президентом ФРР. Стороны обсудили проблемы и перспективы развития регби в России. Вячеслав Всеволодович подтвердил свое дальнейшее участие в работе международных регбийных организаций от Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе.

«Мамука Александрович поблагодарил Вячеслава Всеволодовича за огромный вклад в развитие регби в России и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в деле пропаганды регби в стране. Стороны обсудили возможность организации совместных встреч с целью обсуждения вопросов подготовки к проведению ряда международных соревнований по регби в России», — также следует из релиза.
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