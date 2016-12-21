Сорок шесть делегатов конференции ФРР, в том числе большинство ведущих российских регбийных клубов, объявили в среду о том, что намерены обратиться в судебные инстанции с требованием признать результаты выборов президента ФРР нелегитимными. Отчетно-выборная конференция ФРР прошла в понедельник в Москве, на ней президентом организации был избран Лосаберидзе. За несколько минут до начала голосования по кандидатуре нового президента организации сторонники Копьева покинули зал. Из 116 зарегистрированных делегатов в голосовании принимали участие 78.

«Произошла попытка рейдерского захвата федерации! Я высказываю мнение тех федераций, которые несут на себе огромную нагрузку — 90% всего регби, которое есть в России. Назвать легитимным то голосование, что произошло на конференции, при том бардаке, который там был, я не могу. Вторая сторона отрицала все и вся, и ребята не выдержали, ушли с конференции. Надо было восстановить нормальный ход конференции, вернуть все, но этого никто не сделал. Я считаю, надо разбираться с голосованием, которое было проведено среди оставшихся — я считаю, что кворума не было. Нужно очень серьезно разбираться с избранием президента с юридической точки зрения. Наше общее мнение — мы считаем, что выборы прошли с нарушением закона. Пусть этим вопросом занимаются юристы. Мы готовы оспаривать решения этой конференции», — сказал Неруш по телефону.

По словам Неруша, с избранием Лосаберидзе российским регби будут управлять люди, представляющие любительский, а не профессиональный спорт. «Команды, которые несут на себе всю нагрузку, были против этого кандидата. Получается, что региональные федерации, которые ни на одни соревнования даже детских команд не выставляли, имеют решающее право голоса. Огромное количество региональных федераций покинуло конференцию. Это те люди, которые ведут всю работу в России. Отдать все развитие регби на плечи любительских команд, за которыми ничего нет — это просто нонсенс! Что у нас будет со сборной? Что у нас будет с чемпионатом? Я думаю, фактически ничего», — заявил тренер.