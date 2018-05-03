Тренеры сборной РФ по гребле на байдарках и каноэ определились с составом на ЧЕ в Белграде

ТАСС, 3 мая. Тренерский штаб сборной России по гребле на байдарках и каноэ определился с составом национальной команды на чемпионат Европы, который пройдет с 8 по 10 июня в Белграде. Как сообщили ТАСС в штабе, в числе тех, кому доверено защищать честь страны на этом турнире, будут обладатель двух золотых наград ЧМ-2017 Иван Штыль, олимпийские чемпионы 2012 года Александр Дьяченко и Юрий Постригай, а также бронзовый призер Игр-2016 Илья Штокалов.