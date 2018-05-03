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17:28 (мск), источник: ТАСС

Тренеры сборной РФ по гребле на байдарках и каноэ определились с составом на ЧЕ в Белграде

ТАСС, 3 мая. Тренерский штаб сборной России по гребле на байдарках и каноэ определился с составом национальной команды на чемпионат Европы, который пройдет с 8 по 10 июня в Белграде. Как сообщили ТАСС в штабе, в числе тех, кому доверено защищать честь страны на этом турнире, будут обладатель двух золотых наград ЧМ-2017 Иван Штыль, олимпийские чемпионы 2012 года Александр Дьяченко и Юрий Постригай, а также бронзовый призер Игр-2016 Илья Штокалов.

Согласно ранее утвержденной системе отбора, на чемпионат Европы поедут гребцы, занявшие на Кубке России в Краснодаре первые места в одиночках и двойках. Составы экипажей в лодках-четверках будут утверждены позднее после того, как спортсмены выступят на первых этапах Кубка мира.

«В команду вошло 29 спортсменов, успешно выступивших на Кубке России, — отметил собеседник агентства. — Кроме каноистов Штыля и Штокалова, а также байдарочников Дьяченко с Постригаем в Белград поедут: Евгений Луканцов, Елена Анюшина, Кирилл Ляпунов, Наталья Подольская, Вера Собетова, Максим Спесивцев, Анастасия Панченко, Василий Погребан, Кира Степанова, Светлана Черниговская, Олег Синявин, Елена Миронченко, Владислав Блинцов и Николай Червов (все — байдарка)».

В соревнованиях каноистов также примут участие Олеся Ромасенко, Александр Коваленко, Ирина Андреева, Михаил Павлов, Павел Петров, Кирилл Шамшурин, Илья Первухин, Ксения Курач, Леонид Тильш, Виктор Мелантьев и Михаил Петров.

По словам тренера, список участников турнира может претерпеть некоторые изменения, обусловленные формированием экипажей в четверках.

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