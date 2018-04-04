Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
Первухин стал чемпионом России по гребле на каноэ-одиночке
В Краснодаре проходит чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ.
В Краснодаре проходит чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ.
На дистанции 2000 м в
Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат России. Краснодар
Мужчины. 2000 м. Байдарка-одиночка
1. Олег Жестков.
2. Владислав Литовка.
3. Олег Синявин.
Каноэ-одиночка
1. Илья Первухин.
2. Кирилл Шамшурин.
3. Илья Штокалов.
Женщины. 2000 м. Байдарка-одиночка
1. Светлана Черниговская.
2. Кира Степанова.
3. Анастасия Панченко.