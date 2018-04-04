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15:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Первухин стал чемпионом России по гребле на каноэ-одиночке

В Краснодаре проходит чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ.

На дистанции 2000 м в байдарке-одиночке победы одержали Олег Жестков и Светлана Черниговская, в каноэ-одиночке — Илья Первухин.

Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат России. Краснодар
Мужчины. 2000 м. Байдарка-одиночка
1. Олег Жестков.
2. Владислав Литовка.
3. Олег Синявин.

Каноэ-одиночка
1. Илья Первухин.
2. Кирилл Шамшурин.
3. Илья Штокалов.

Женщины. 2000 м. Байдарка-одиночка
1. Светлана Черниговская.
2. Кира Степанова.
3. Анастасия Панченко.

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