Гребцы из Кембриджа одержали 83-ю победу над Оксфордом в университетской гонке на Темзе

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента»
Европарламент сразу же отреагировал на арест Савченко
Тина Канделаки намекнула на свою беременность
Как Наталья Селезнева на самом деле получила роль в "Операции Ы"
В Сети обсуждают целующихся Брэда Питта и Дженнифер Энистон
Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Салават Юлаев
Футбол. Сборные
17:00
Гибралтар
Латвия
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз3
Лос-Анджелес Кингз2
Футбол. Сборные
18:30
Кувейт
Камерун
Футбол. Сборные
19:00
Фарерские острова
Лихтенштейн
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд4
Нэшвилл Предаторз1
Хоккей. НХЛ
19:30
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз4
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс4
Вашингтон Кэпиталз6
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз2
Каролина Харрикейнз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз4
Аризона Койотс2
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз2
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс1
Чикаго Блэкхокс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс5
Баффало Сэйбрз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс1
Сент-Луис Блюз2
Футбол. Сборные
23:00
Доминиканская Республика
Сент-Киттс и Невис
Хоккей. НХЛ
24.03
Сан-Хосе Шаркс5
Калгари Флэймз1
Хоккей. НХЛ
24.03
Колорадо ЭвеланшБ2
Вегас Голден Найтс1
Все события
Разорвал "Кольцо анаконды": Путин сломал план Запада - эксперт
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
Британцы признались, что нахимичили с «Новичком»: РФ нужен отчет
Трамп публично извинился перед Путиным
Шайба Тарасенко принесла «Сент-Луису» победу в матче НХЛ
Дубль Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Монреаль» в НХЛ
Как Елена Перминова выглядит в купальнике
Дима Билан успокоил поклонников, волнующихся о его здоровье
Как собственный дом убивает вас
Фруктовые соки назвали опасными
Махинации жены японского премьера могут обернуться его отставкой
Рядом с Кадыровым замечен фигурант уголовных дел
Фоторепортажи
11«Спартак» — «Аякс»: 20 лет легендарному матчу
15«Локомотив» — 1, Торрес — 2, «Атлетико» — 5
10:19 (мск), источник: ТАСС

Гребцы из Кембриджа одержали 83-ю победу над Оксфордом в университетской гонке на Темзе

ЛОНДОН, 25 марта. /ТАСС/. Гребцы из Кембриджа одержали в субботу победу над своими традиционными соперниками из Оксфорда в ежегодной гонке двух самых известных университетов Великобритании.

Победа кембриджцев оказалась более чем убедительной: в основной мужской гонке они опередили извечных конкурентов на три корпуса лодки, а в женской — и вовсе на семь корпусов. Их мужская команда прошла дистанцию в 6,8 км между лондонскими мостами Патни и Чизик за 17 минут 51 секунду, женская — немногим более чем за 19 минут. На этом маршруте участники гонки следуют против течения Темзы, и скорость движения их лодок всегда зависит от силы встречного потока воды.

Кембридж также выиграл и обе резервные гонки, в итоге победив с сухим счетом 4−0, чего не случалось с 1997 года.

В истории соперничества двух университетов нынешняя гонка оказалась уже 164-й. В соревнования мужчин, проводящихся с 1829 года, на счету Кембриджа 83 победы, Оксфорда — 80, еще в одной гонке, состоявшейся в 1877 году, была зафиксирована ничья.

В женских гонках, которые за все время соревнований устраивались 73 раза, преимущество Кембриджа над Оксфордом еще ощутимее: 43 победы против 30.

 Были примеры: Плющенко об испытании, которое может настигнуть Загитову
Свою знаменитую фразу Пеле произнес именно перед матчем против СССР
У французов — золото и рекорд, у России — снова две квоты
СКА сыграет с ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ
Шайба Тарасенко принесла «Сент-Луису» победу в матче НХЛ
Дубль Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Монреаль» в НХЛ
Макдэвид обошел Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ
Сборную Испании обвиняют в употреблении допинга и подкупе судьи
Мякяряйнен: Россия является важным местом для биатлона
Новости
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Леди
Ленивый спорт: как убрать живот с помощью цветов и шоколадки Грядет очередной понедельник и новое обещание взять свою фигуру в руки и сделать ее идеальной к пляжному сезону
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь