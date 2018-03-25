Гребцы из Кембриджа одержали 83-ю победу над Оксфордом в университетской гонке на Темзе

Победа кембриджцев оказалась более чем убедительной: в основной мужской гонке они опередили извечных конкурентов на три корпуса лодки, а в женской — и вовсе на семь корпусов. Их мужская команда прошла дистанцию в 6,8 км между лондонскими мостами Патни и Чизик за 17 минут 51 секунду, женская — немногим более чем за 19 минут. На этом маршруте участники гонки следуют против течения Темзы, и скорость движения их лодок всегда зависит от силы встречного потока воды.

Кембридж также выиграл и обе резервные гонки, в итоге победив с сухим счетом 4−0, чего не случалось с 1997 года.

В истории соперничества двух университетов нынешняя гонка оказалась уже 164-й. В соревнования мужчин, проводящихся с 1829 года, на счету Кембриджа 83 победы, Оксфорда — 80, еще в одной гонке, состоявшейся в 1877 году, была зафиксирована ничья.