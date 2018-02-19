Двукратный олимпийский чемпион по гребле Юрий Тюкалов скончался на 88-м году жизни

«Сегодня, 19 февраля, на 88-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпиады 1960 года, шестикратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер по академической гребле, художник, архитектор, почетный гражданин Санкт-Петербурга Юрий Сергеевич Тюкалов », — говорится в сообщении.

Тюкалов на Олимпиаде 1952 года в Хельсинки выиграл золото в одиночках, через четыре года в Мельбурне — в двойках. На Играх в Риме в 1960 году стал серебряным призером в двойках.