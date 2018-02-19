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19 февраля, источник: ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион по гребле Юрий Тюкалов скончался на 88-м году жизни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер по академической гребле Юрий Тюкалов скончался на 88-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник сообщили в Федерации гребного спорта России.

«Сегодня, 19 февраля, на 88-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпиады 1960 года, шестикратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер по академической гребле, художник, архитектор, почетный гражданин Санкт-Петербурга Юрий Сергеевич Тюкалов», — говорится в сообщении.

Тюкалов на Олимпиаде 1952 года в Хельсинки выиграл золото в одиночках, через четыре года в Мельбурне — в двойках. На Играх в Риме в 1960 году стал серебряным призером в двойках.

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