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21 декабря, источник: Советский спорт

Алексей Свирин: грести с пеленок

Президент федерации гребного спорта России Алексей Владимирович Свирин знает ответ на этот вопрос: чем раньше приучишь к лодке, тем лучше.

Источник: Советский спорт

— Алексей Владимирович, как живется гребле в период отсутствия больших стартов?
— Конечно, все мы живем и работаем ради Олимпиады. Но ежегодно проводятся чемпионаты мира и Европы, так что отдыхать некогда. Есть виды спорта коммерческие, но мы к таковым не относимся. Тренеры и спортсмены недаром говорят, что у нас достойная зарплата бывает раз в четыре года, да и то, если покажешь результат на Играх.

— Кстати об Играх. Обидно было не попасть в Рио?
— У нас на эту Олимпиаду впервые за долгие годы отобрались шесть команд. Но в итоге всех «срезали» и оставили только несколько человек из разных экипажей. Пришлось уже на месте формировать новый состав из имеющихся участников, и в таких условиях бороться за медали было невозможно.

— Вы упомянули, что гребля — не коммерческий вид спорта. А как же вы существуете?
— За счет спонсоров. Есть люди, которым гребной спорт небезразличен. Политики, в частности. Именно они и помогают гребле существовать. Федерация отвечает за развитие своего вида спорта. Основной акцент направлен на подготовку национальной сборной разных возрастов (основной, молодежный и юношеский составы). Финансирование сборных идет, в основном, за счет министерства спорта плюс спонсорские деньги.

— Греблю, к сожалению, нельзя назвать популярным видом спорта. Возможно, это происходит из-за отсутствия широкого освещения ее в СМИ. Если говорить об информационном продвижении гребли, то всё снова упирается в финансы?
— В штате нашей федерации работают восемь человек. Говорить о каком-то продвижении в таких условиях не приходится. Мы пытаемся что-то делать, исходя из имеющихся скромных ресурсов, но пока этого мало.

— А что вообще должно произойти, чтобы гребля стала популярной?
— Человек должен к ней так или иначе прикоснуться. Либо сам попробовать себя в лодке, либо что-то прочитать, узнать о гребле что-то новое для себя. В идеале было бы здорово внедрить греблю в массы. Во многих странах это является частью досуга, активного отдыха на воде, если угодно. Солнце, воздух и вода — разве это плохо?

— В мире давно существуют студенческие гребные лиги. А вот Школьная гребная лига, которая появилась в Москве в этом году — дело необычное. Расскажите о ней подробнее.
— Да, Школьная гребная лига была создана в этом году на базе московской школы № 2086. Разумеется, мы поддерживаем это начинание. В первую очередь помощь будет выражаться в поставке инвентаря. Мы обсуждали идею Школьной лиги с председателем попечительского совета федерации. Во второй половине января запланирована большая встреча для обсуждений дел в предстоящем сезоне и одним из пунктов значится именно проект школьной гребной лиги.

Есть планы развивать эту идею не только в Москве, но и в других регионах России. Например, в Калининграде, Астрахани уже есть примеры. Собрали ребят из разных школ и уже в течение трех лет проводят гребные соревнования под названием «Стань чемпионом». И есть достижения, между прочим. Три года назад девочка пришла на занятия по гребле, а теперь она — призер первенства Европы среди юношей.

— Своего рода лестница к высшим достижениям?
— Именно так. Потому федерация и заинтересована в существовании не только студенческой, но и школьной лиги, чтобы наши чемпионы воспитывались уже с пеленок.

— В каком состоянии идея создания Школьной гребной лиги находится сейчас?
— В разных регионах нашей страны ребята занимаются греблей, проходят соревнования среди школьников, но централизации этого процесса пока нет. Нет готовой структуры, регламента, устава. Всё это еще предстоит разработать. Возможно, по принципу календаря студенческой лиги. Нельзя отбрасывать и вариант распределения школьных команд по дивизионам — когда в своем регионе отбирается лучшая команда и затем получает право бороться за самые высокие места уже на всероссийском уровне.

— Каким вы видите регламент школьной гребной лиги?
— Тут есть много нюансов. Где-то соревнования можно будет проводить и на открытой воде, а где-то в любое время года работать можно только в залах и на тренажерах. Следовательно, и общий зачет должен быть не один, а как минимум два.

— Охватить всю Россию сразу Школьной гребной лигой невозможно. С чего начать?
— С регионов, где есть уже хотя бы минимальное количество тренажеров, и есть возможность выходить на открытую воду.

— Каким должно быть минимальное количество команд, чтобы лигу можно было назвать лигой?
— Как минимум четыре. Соревнования внутри школы тоже вполне можно назвать лигой, но наша задача сделать ее открытой. Турниры уже проводят в Астрахани, Калининграде, Москве, фактически готов Санкт-Петербург. Если к ним добавятся еще два-три региона, в каждом из которых будут соревноваться 200−300 человек, то вот вам в сумме уже несколько тысяч участников.

Есть у нас мечта: чтобы наш вид спорта развивался в России со школьной скамьи, до ветеранского уровня, чтобы люди шли с греблей по жизни!

— Что должно двигать родителями, чтобы они отдали своего ребенка в секцию по гребле?
— Это могут быть честолюбивые замыслы, но, конечно, никто не может гарантировать, что каждый обязательно пробьется до профессионального уровня — так не бывает. Но родители и дети ничего не теряют, только выигрывают, ведь здоровье человека — это такая подвижная история, это активный, здоровый образ жизни, а гребля все это дает. Гребной спорт олицетворяет здорового, гармонично сложенного и развитого человека, он не оставит никого равнодушным, и я очень рекомендую заниматься греблей и испытать все удовольствия от нашего любимого вида спорта.

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