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13:59 (мск), источник: Р-Спорт

Глава ФГСР Свирин опроверг информацию о подаче иска в суд на Макларена

МОСКВА, 4 дек — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин в комментарии агентству «Р-Спорт» назвал «открытием» информацию о том, что ФГСР подаст иск к главе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарду Макларену из-за пропуска российскими спортсменами летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Источник: Reuters

В понедельник издание «Спорт-Экспресс» опубликовало информацию о том, что ФГСР будет подан иск в общегражданский суд Канады от Даниила Андриенко и других 16 гребцов, которые не смогли принять участие в Олимпиаде. Суть иска будет состоять в возмещении нанесенного ущерба репутации спортсменов распространением недостоверных сведений, а также введением общественности в заблуждение в отношении гребцов.

«Для меня эта информация — открытие. Сейчас будем выяснять, пока не могу понять, откуда вообще взялась такая информация», — сказал Свирин по телефону.

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