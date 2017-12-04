Глава ФГСР Свирин опроверг информацию о подаче иска в суд на Макларена

В понедельник издание «Спорт-Экспресс» опубликовало информацию о том, что ФГСР будет подан иск в общегражданский суд Канады от Даниила Андриенко и других 16 гребцов, которые не смогли принять участие в Олимпиаде. Суть иска будет состоять в возмещении нанесенного ущерба репутации спортсменов распространением недостоверных сведений, а также введением общественности в заблуждение в отношении гребцов.