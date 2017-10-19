Сборная РК по гребле лидировала на чемпионате Азии в Шанхае

В континентальном первенстве приняли участие спортсмены из 27 стран. 18 наград в копилку Казахстана принесли шыментские гребцы. В первый день чемпионата в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров среди юношей чемпионом стал Иван Лукьянов. В составе экипажа байдарки-четверки на дистанции 1000 метров золото выиграл Максим Голиков.

Он же завоевал награду высшей пробы и в байдарке-двойке. Участник Олимпиады-2016 Тимур Хайдаров стал первым в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров среди мужчин. Знаменитые братья Емельяновы — Михаил, Тимофей и Сергей лидировали в составе экипажа каноэ-четверки на дистанции 1000 метров. Финалисты Олимпийских игр -2016 Наталья Сергеева и Ирина Подойникова выиграли сразу три серебряные медали на дистанциях 200, 500 и 1000 метров.

Еще одну бронзу завоевал Александр Емельянов в составе байдарки-четверки на дистанции 1000 метров. Во второй день соревнований братья Емельяновы лидировали в составе экипажа-двойки на дистанции 1000 метров. Также Сергей и Тимофей еще с одним братом Михаилом выиграли награды высшей пробы на дистанциях 200 и 500 метров в каноэ-четверке. Тимур Хайдаров и Мерей Медетов стали первыми на дистанции 200 метров и 500 метров. Ирина Подойникова и Наталья Сергеева выиграли бронзу в байдарке-двойке на дистанции 200 метров и серебро в байдарке-четверке на 500 метров.

В личном заплыве Ирина Подойникова стала третьей на дистанции 200 метров.

«Наибольший вклад по золотым медалям внесли шымкентские каноисты Тимур Хайдаров, братья Михаил, Тимофей и Сергей Емельяновы. Они выиграли в разных видах программы 6 медалей высшего достоинства. Престижными их награды были в командных лодках (каноэ-двойках и каноэ-четверках). Наши земляки обошли своих принципиальных соперников из команд Узбекистана и Китая! — рассказал президент Южноказахстанской федерации по гребнем и парусным видам спорта Денис Жарменов.