Француз Роллан переизбран на пост президента Международной федерации гребного спорта
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Француз
Жан-Кристоф Роллан единогласным решением переизбран на пост президента Международная федерация гребного спорта (FISA). Об этом сообщает пресс-служба организации.
49-летний Роллан, который недавно стал членом Международного олимпийского комитета (МОК), был единственным кандидатом на выборах главы FISA.
Француз является олимпийским чемпионом Сиднея 2000 года в гребле. Впервые француз возглавил FISA в 2014 году, сменив на должности руководителя швейцарца Дениса Освальда.
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