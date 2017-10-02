Француз Роллан переизбран на пост президента Международной федерации гребного спорта

49-летний Роллан, который недавно стал членом Международного олимпийского комитета (МОК), был единственным кандидатом на выборах главы FISA.

Француз является олимпийским чемпионом Сиднея 2000 года в гребле. Впервые француз возглавил FISA в 2014 году, сменив на должности руководителя швейцарца Дениса Освальда.