Мутко: Российские гребцы на ЧМ доказали, что команде по силам вернуть победные традиции

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На чемпионате мира, который завершился в Сарасоте (США, штат Флорида), россияне завоевали три медали — одну серебряную и две бронзовые. В предыдущий раз российские гребцы завоевывали медали мировых первенств 12 лет назад на турнире 2005 года в японском городе Кайдзу.

«Достойный результат, и, надеюсь, это начало пути. В гребле создана программа на несколько лет вперед, если она будет реализовываться, то мы вернем себе традиции этого вида спорта, — подчеркнул Мутко. — По нашим планам и прогнозам команда должна была показать достойный результат еще на Олимпиаде».

В начале августа Международная федерация гребного спорта (FISA) и комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) допустили к Олимпийским играм только шесть российских гребцов из всех заявленных, а также двух рулевых. В результате тренерам команды пришлось формировать единственный экипаж из допущенных спортсменов, а четыре остальные квоты FISA отдала другим сборным.

«В академической гребле идет целенаправленная работа, у нее есть потенциал, есть интересные экипажи, и сейчас очень важно закрепить результат, — отметил Мутко. — Многое зависит от профессионализма руководства федерации, министерства спорта и Олимпийского комитета России».

В общекомандном зачете российская команда заняла 20-е место. Первыми стали итальянцы (3 золота, 3 серебра, 3 бронзы), вторыми — новозеландцы (3−2−2), третьими — австралийцы (3−2−1).