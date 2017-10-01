Россияне завоевали три медали на чемпионате мира по академической гребле

Максим Телицын, Александр Богдашин, Александр Чаукин и Алексей Викулин заняли второе место в соревнованиях легковесных распашных четверок без рулевого. Россиянки Елена Орябинская, Анастасия Тиханова, Екатерина Потапова и Алевтина Савкина стали третьими в соревнованиях четверок без рулевого. В рамках чемпионата мира по академической гребле также выступали паралимпийцы, медали которых шли в общекомандный зачет. В воскресенье россиянин Алексей Чувашев завоевал бронзу в одиночке.

В общекомандном зачете российская команда заняла 20-е место. Первыми стали итальянцы (3 золота, 3 серебра, 3 бронзы), вторыми — новозеландцы (3−2−2), третьими — австралийцы (3−2−1).

В предыдущий раз российские гребцы завоевывали медали мировых первенств 12 лет назад на турнире 2005 года в японском городе Кайдзу. Тогда бронзу сборной России принесли женские экипажи (четверка с рулевым и двойка без рулевого). На Олимпийских играх 2016 года из-за отстранения нескольких российских спортсменов по подозрению в употреблении допинга от России сумел выступить лишь один экипаж — мужская четверка в составе Артема Косова, Никиты Моргачева, Владислава Рябцева и Антона Заруцкого, которая заняла 10-е место. Советские гребцы завоевали на чемпионатах мира 35 золотых медалей, единственное российское золото в 1998 году в Кельне на одиночке выиграла Ирина Федотова.

Первый чемпионат мира по академической гребле состоялся в 1962 году в швейцарской Лозанне на озере Рот, с тех пор соревнования проводятся ежегодно. В 2018 году мировое первенство пройдет в болгарском Пловдиве, в 2019-м — в Оттенсхайме (Австрия).