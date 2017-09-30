Россиянки завоевали бронзу ЧМ по академической гребле в четверке без рулевого

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Чемпионат мира по академической гребле стартует в воскресенье в американской Сарасоте (штат Флорида). В рамках соревнований будет разыгран 21 комплект медалей (12 — у мужчин, девять — у женщин), российские гребцы выступят в десяти дисциплинах.