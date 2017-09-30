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30 сентября 2017, 19:46 | Водные: Гребля | ТАСС

Россиянки завоевали бронзу ЧМ по академической гребле в четверке без рулевого

ТАСС, 30 сентября. Россиянки Елена Орябинская, Анастасия Тиханова, Екатерина Потапова и Алевтина Савкина заняли третье место в соревнованиях четверок без рулевого на чемпионате мира по академической гребле, который проходит в американской Сарасоте (штат Флорида).

Российские спортсменки показали результат 6 минут 34,67 секунды. Эта медаль стала первой для российской команды на турнире.

Победительницами стали австралийки (6.33,58), вторым финишировал польский экипаж (6.34,25).

Чемпионат мира завершится 1 октября.
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Новости Гребли

Российские экипажи стартуют на чемпионате мира по академической гребле

Российские экипажи стартуют на чемпионате мира по академической гребле

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Чемпионат мира по академической гребле стартует в воскресенье в американской Сарасоте (штат Флорида). В рамках соревнований будет разыгран 21 комплект медалей (12 — у мужчин, девять — у женщин), российские гребцы выступят в десяти дисциплинах.
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