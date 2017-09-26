Российские спортсмены не смогли завоевать медали в первый день ЧМ по гребному слалому
ТАСС, 26 сентября. Члены сборной России по гребному слалому не смогли завоевать медали в первый день чемпионате мира, который проходит во французском городе По.
В командных соревнованиях
У женщин в данной дисциплине золотые медали завоевали британки (117,63), второе время показали австралийки (+1,65), третье — чешки (+5,12). Россиянки Зульфия Сабитова, Полина Мухгалеева и Алсу Миназова показали шестое время (+11,27).
В командных соревнованиях
В командных соревнованиях
В нынешнем чемпионате мира участвуют более 500 спортсменов из 57 стран, в том числе 12 российских байдарочников и каноистов. Соревнования завершатся 1 октября.
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