Российские экипажи стартуют на чемпионате мира по академической гребле

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В начале недели российская сборная вылетела в США, получив американские визы. Выдача виз в США гражданам РФ была приостановлена и возобновилась лишь 1 сентября, однако российские гребцы успели пройти перед началом чемпионат мира собеседование и получили разрешение на въезд в США. Всего в состав российской команды включены 38 спортсменов, составивших 10 экипажей. Перед большинством из них стоит задача бороться за медали чемпионата мира.

В мужских соревнованиях в Сарасоте в олимпийских видах выступят Владислав Рябцев (одиночка), Назар Лифшиц, Антон Куранов (двойка легкого веса), Павел Сорин, Николай Пименов, Александр Вязовкин, Андрей Потапкин (четверка с рулевым), Александр Кулеш, Иван Подшивалов, Александр Корнилов, Иван Баландин, Никита Моргачев, Артем Косов, Дмитрий Кузнецов, Антон Заруцкий, Павел Сафонкин (восьмерка с рулевым), в неолимпийских — Никита Болозин, Алексей Кияшко (двойка легкого веса без рулевого), Максим Телицын, Александр Богдашин, Александр Чаукин, Александр Викулин (четверка легкого веса без рулевого).

В женских олимпийских дисциплинах заявлены Юлия Левина (одиночка), Алевтина Савкина, Екатерина Потапова, Анастасия Тиханова, Елена Орябинская (четверка без рулевого), Анастасия Лебедева, Анастасия Янина (двойка легкого веса), Валентина Плаксина, Анна Аксенова, Анна Карпова, Ольга Заруба, Мария Кубышкина, Екатерина Севостьянова, Екатерина Глазкова, Юлия Калиновская, Елизавета Крылова (восьмерка с рулевой).

По словам главы Федерации гребного спорта России Алексея Свирина, пусть и в нервной обстановке, но члены сборной выполнили всю программу подготовки. Перед двойкой легкого веса Болозина и Кияшко, а также четверкой легкого веса без рулевого поставлена задача занять одно из призовых мест, еще несколько экипажей нацелены на бронзовые медали чемпионата мира.

12 лет без медалей

Российские гребцы в последний раз завоевывали медали мировых первенств в 2005 году в японском городе Кайдзу, бронзу принесли женские четверка с рулевой и двойка без рулевой. На Олимпийских играх 2016 года из-за отстранения нескольких российских спортсменов по подозрению в употреблении допинга сумел выступить лишь один экипаж — мужская четверка в составе Артема Косова, Никиты Моргачева, Владислава Рябцева и Антона Заруцкого, которая заняла 10-е место.

В конце мая на чемпионате Европы в чешском Рачице четверка легкого веса без рулевого в составе Телицына, Богдашина, Чаукина и Викулина заняла первое место. Болозин и Кияшко стали вторыми в двойке легкого веса, тогда как женская восьмерка с рулевой и мужская четверка без рулевого завоевали бронзовые медали.

Чемпионат мира в Сарасоте пройдет в течение восьми дней и завершится 1 октября. Регата состоится в парке Натана Бендерсона в Сарасоте — городе на западном побережье штата Флориды на берегу Мексиканского залива. В начале месяца на штат обрушилось несколько ураганов, однако в Сарасоте серьезных повреждений не было.

Первый чемпионат мира по академической гребле состоялся в 1962 году в швейцарской Лозанне на озере Рот, с тех пор соревнования проводятся ежегодно. В 2018 году мировое первенство пройдет в болгарском Пловдиве, в 2019-м — в Оттенсхайме (Австрия).

Советские гребцы завоевали на чемпионатах мира 35 золотых медалей, единственное российское золото в 1998 году в Кельне на одиночке выиграла Ирина Федотова.