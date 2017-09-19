«Надеялись на чудо, и оно произошло». Российским гребцам дали визы в США

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23 августа США приостановили процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября процедура возобновилась, но только лишь в консульстве США в Москве. В результате процесс получения виз сильно осложнился, причем не только для обычных путешественников, но и для спортсменов. Так, сборная России вполне могла пропустить предстоящий чемпионат мира в Сарасоте, стартующий 24 сентября.

НЕКОТОРЫЕ НЕ ХОТЕЛИ ЕХАТЬ В США

— Федерацию можно поздравить? — вопрос Алексею Свирину, олимпийскому чемпиону Афин-2004, президенту Федерации гребного спорта России (ФГСР).

— Такие вопросы федерация в одиночку решить не может. Помощь оказывали Олимпийский комитет России, Министерство иностранных дел, Министерство спорта. Активно участвовал в решении проблем попечительский совет ФГСР, так что позитивный исход — результат совместных усилий. 11 и 12 сентября позитива было немного. Время таяло. Была надежда только на чудо. И оно произошло! 13 сентября мы узнали, что можем прийти на собеседование, а уже 18-го команда улетела.

— Как эта нервотрепка может сказаться на выступлении?

— Бесследно она не пройдет. Вопрос в том, положительно это скажется или отрицательно. Кого-то трудности вдохновляют, а кого-то подвергают в уныние. Некоторые ребята даже предлагали пропустить турнир в полном составе, но тренеры тут же проводили с ними беседы. Понятно, что прошлый и нынешний сезоны получились психологически очень тяжелыми, но мы представляем всю страну, и так просто отказаться от чемпионата мира не можем.

— На последних чемпионатах медалей у россиян не было. Стоит ли ждать призовых мест сейчас?

— На самом деле, медалей с чемпионатов мира в олимпийских видах программы у нас нет уже более 10 лет. Призового места на ЧМ-2007 из-за допингового скандала Россия была лишена, так что последняя наша медаль датирована 2005 годом. Но есть внутренняя уверенность, что в этом году эта неудачная серия прервется.

— Чем она подкреплена?

— В нынешнем сезоне несколько экипажей выступали довольно успешно. Причем на самых престижных стартах: чемпионате Европы и этапе Кубка мира в Люцерне, который называют неофициальным чемпионатом мира. Так что будем надеяться, хотя бы один российский экипаж будет стоять на пьедестале в США.

50 ТЫСЯЧ ЕВРО НА ДОПИНГ-ТЕСТЫ

— Есть ли у Международной федерации гребного спорта (ФИСА) какие-то вопросы к ФГСР по части допинга? Должны ли спортсмены иметь, например, по три сданных внесоревновательных пробы для участия в международных стартах?

— В начале года исполком ФИСА принял решение, что ФГСР должна сделать взнос в размере 50 тысяч евро на дополнительные внесоревновательные тестирования. Мы договорились, что эта сумма будет переведена тремя траншами и два из них уже совершены. Последний платеж нужно сделать до 1 октября. Как раз по этим причинам я пока в Москве, а не на чемпионате мира.

— Это разовая история? Не будет такого, что в следующем году исполком ФИСА решит, что хорошо бы продлить эти санкции?

— В прошлом году вышел доклад Макларена, поэтому и приняли такие меры. Хотя, на мой взгляд, история сильно раздута. Я общался с президентом ФИСА Жан-Кристофом Ролланом, пытался его убедить, но перед нами поставили такие вот условия. Надеюсь, что все прошлые истории теперь закрыты и в дальнейшем мы будем проходить проверки на общих основаниях. Но никаких гарантий, понятное дело, нет.

— Ураган «Ирма», который нанес большой ущерб в том числе и Флориде, на проведении чемпионата мира не скажется?

— Там было две волны стихии. Первая пришлась на самые южные точки штата, а вторая — на Санкт-Петербург. Сарасота как раз рядом с ним. ФИСА разослала всем соответствующие уведомления. Все ждали решения оргкомитета. Но потом стало понятно, что ущерб не катастрофичен и всем предоставили гарантии, что сроки соревнований не сдвинутся и они пройдут на самом высоком уровне.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Мужчины. Одиночка. Владислав Рябцев. Двойка без рулевого. Никита Болозин, Алексей Кияшко. Двойка парная. Назар Лившиц, Антон Куранов. Четверка без рулевого. Максим Телицын, Александр Богдашин, Александр Чаукин, Алексей Викулин. Четверка парная. Павел Сорин, Николай Пименов, Александр Вязовкин, Андрей Потапкин. Восьмерка. Александр Кулеш, Иван Подшивалов, Александр Корнилов, Иван Баландин, Никита Моргачев, Артем Косов, Дмитрий Кузнецов, Антон Заруцкий и Павел Сафонкин.



Женщины. Одиночка. Юлия Левина. Четверка без рулевой. Алевтина Савкина, Екатерина Потапова, Анастасия Тиханова, Елена Орябинская. Двойка парная. Анастасия Лебедева, Анастасия Янина. Восьмерка. Анна Карпова, Анна Аксенова, Валентина Плаксина, Екатерина Севостьянова, Ольга Заруба, Мария Кубышкина, Екатерина Глазкова, Юлия Калиновская и Елизавета Крылова (рулевая).